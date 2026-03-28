POVIJEST U ŠVEDSKOJ

U selu od 1500 stanovnika igrat će se Liga prvaka. Dinamo bi tamo mogao ići na gostovanje

Piše Issa Kralj,
Foto: jjwahlberg

Senzacija iz Švedske! Mjallby će na domaćem terenu igrati Ligu prvaka. Stadion u selu Hällevik dobio je UEFA-inu dozvolu za europske utakmice, a protivnik može biti i Dinamo

Admiral

Švedski Mjallby jedan je od najvećih nogometnih iznenađenja ove sezone, a ovog ljeta ispisat će povijest Lige prvaka. Švedski klub dolazi iz malog sela Hällevik koje prema službenom popisu ima 813 stanovnika dok cijelo područje ima 1500 stanovnika. 

Nikada nijedna službena utakmica u najprestižnijem europskom klupskom natjecanju nije se održala u malom selu od 1500 stanovnika. Mjallby je prošle sezone osvojio Allsvenskan, najviši rang švedskog nogometa, stekavši pravo ulaska u drugo pretkolo Lige prvaka. Nakon što su osvojili titulu, u švedskom gradiću krenuli su osposobljavati stadion za utakmice najelitnijeg nogometnog ranga. Zanimljivo, Šveđanima bi protivnik u drugom pretkolu mogao biti Dinamo koji ima ulogu nositelja. 

Do sada nije bilo jasno hoće li Strandvallen, s kapacitetom od 6500 gledatelja u malom selu Hällevik, dobiti odobrenje Uefe za utakmicu.

- Mjällby AIF danas s ponosom objavljuje da će nadolazeće europske kvalifikacijske utakmice igrati na Strandvallenu u Hälleviku. Ta objava znači da će klub prvi put u svojoj povijesti europske utakmice igrati na domaćem terenu - nešto za što su mnogi još donedavno smatrali da nije izvedivo - poručio je klupski direktor Jacob Lennartsson i nastavio:

- Nakon intenzivnog i sustavnog rada, u koji su bili snažno uključeni i klupska organizacija i vanjski partneri, ispunjeni su svi nužni uvjeti kako bi Strandvallen bio spreman za međunarodne utakmice.

Foto: Mjällby AIF / Facebook

Lennartsson je istaknuo koliko Uefino dopuštenje znači cijelom selu te da su ključna bila ulaganja Općine te suradnje Saveza i Uefe.

- Objava je iznimno emotivna i na nju smo jako ponosni. To što ćemo svoje prve europske utakmice u povijesti igrati baš na Strandvallenu znači jako mnogo - i za cijeli klub i za cijelu regiju. Ovo je rezultat velikog rada naše organizacije i vrlo dobre suradnje sa Švedskim nogometnim savezom, UEFA-om i Općinom Sölvesborg. Ključan faktor u cijelom procesu bila su ulaganja Općine Sölvesborg, koja su omogućila prilagodbu stadiona zahtjevima potrebnima za odigravanje europskih kvalifikacijskih susreta - stoji u objavi na klupskim stranicama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

