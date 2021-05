Hrvatski boksač Alen Babić (30) je u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri imao šest pobjeda iz šest mečeva, najavljivao je velike stvari za dalje, no početkom ove godine dočekala ga je najgora moguća vijest. Zbog nesnosnih bolova morao je operirati desno rame.

Mnogi su mu prognozirali da će oporavak trajati i više od pola godine, ali Savage se čudesno oporavio i već u subotu (15. svibanj) opet ulazi u ring! Babić je već neko vrijeme u punom treningu, sam za sebe kaže da je na 100 posto, ali objava o novom meču je stigla samo pet dana prije. Protivnik će mu biti Britanac Solomon Dacres kojemu će ovo biti debi u profesionalnom boksu.

- Rekli su da me neće biti mjesecima, a ja sam rekao da me neće biti tjednima. Tako je i bilo. Vaš oporavak ovisi samo o vama, točnije glavi. Svako tijelo je jako, napravljeno puno čvršće nego što nam je potrebno. Za ovakav oporavak rekli su mi 6-8 mjeseci, prošlo je nešto manje od 3 mjeseca i ja danas mogu reći da sam 100 posto natrag! Njima je čudno, ali meni je točno u dan ovo bio i plan. Rekao sam da ću biti spreman za borbu 15.5. i to sam postigao. Zadnjih dana sam doslovno čekao samo poziv i kartu za London gdje bih odradio meč na priredbi koju predvodi Joshua Buatsi. Sam Eddie Hearn nije mogao vjerovati da sam već spreman. Tražio sam borbu nebitno s kime. Na kraju je neuparen ostao samo Solomon Dacres koji će na toj priredbi imati svoj debi u svijet profesionalnog boksa - napisao je Babić na Facebooku.

Mnogi stručnjaci i boksači su ostali u šoku. Nakon ovakve operacije potrebno je i do pola godine za oporavak, ali uz čeličnu volju i nevjerojatnu disciplinu Babić je to napravio za svega četiri mjeseca. Ni poznati promotor Eddie Hearn nije mu vjerovao da već može u ring, ali hrvatski boksač je uporno govorio da je spreman i da želi što prije u ring. To mu se i ostvarilo pa će se tako boriti protiv Dacresa koji ga je još ranije prozivao.

- Prozivao me je dok sam bio ozlijeđen i zbog toga sam tražio da ja budem taj koji će ga uvesti u brutalan svijet profi boksa. Naravno da je odmah utihnuo što je i za očekivati jer Englezi imaju velika očekivanja od mladog Dacresa, najmanje što mu treba je da pogodi u zid na prvom zavoju! S time sam najavio povratak te očekujem borbu u skorijoj budućnosti. Želim barem 3 borbe do kraja godine - završio je Babić u obraćanju svojim fanovima.

Bit će mu ovo sedmi profesionalni meč, a do sada je bio briljantan. Sve prethodne mečeve završio je nokautom, a u posljednje tri borbe, koje su bile u 2020. godini, je nokautirao Amerikanca Shawndella Wintersa, Irca Nialla Kennedyja i Britanca Toma Littlea u drugoj, odnosno trećoj rundi.