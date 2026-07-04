U sjeni 'vatrenih' Hezonja i Hrvatska pisali su povijest...

Pet minuta i 50 sekundi prije kraja utakmice u Limassolu, Tomislav Mijatović povukao je iz igre Marija Hezonju. Hrvatska je ionako odškolovala slabašne Ciprane, Hezonjina ruka na parketu svakako nije bila nužna pri 65 razlike, no kad su već sva čuda tehnologije izbacila "vatrene" sa Svjetskog prvenstva, Hezonju su učinile prvim košarkašem s triple-doubleom u europskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Na našoj su klupi pratili statistiku, pa je i do Hezonje odmah stigla informacija da mu nedostaje jedan skok. Ostalo su učinili suigrači, izbornik i, na kraju, on. Minutu kasnije vratio se u igru i za 25 sekundi dohvatio potreban skok.

- Možda sve to nije bilo potrebno jer ne želim da ispadne da nemamo poštovanja prema protivnicima. Drago mi je da su me na klupi nagovarali da se vratim - objasnio je Hezonja, koji je s 11 koševa, 12 asistencija i 10 skokova postao četvrti Hrvat s triple-doubleom u reprezentativnom dresu, nakon Tonija Kukoča, Stojka Vrankovića i Darija Šarića.

- Nisam išao za tim, ali dali su mi do znanja da Mariju nedostaje skok. Čestitam mu - dodao je izbornik Mijatović.

Debelo u sjeni onoga što se nogometašima dogodilo na Svjetskom prvenstvu, u ovom ciparskom izletu košarkaši su s konačnih 123-50 postavili još neke rekorde. Točno u koš izjednačili su najveću pobjedu reprezentacije, onu protiv Islanda 124-51 u olimpijskim kvalifikacijama 1992., ali je zato ovih +73 najveća pobjeda uopće neke reprezentacije u Fibinim europskim kvalifikacijama za SP.

I sve to već pada u zaborav jer prava misija ovog srpanjskog prozora zove se Izrael. Izraelce smo još tamo prvog dana prosinca sredili u Rigi (85-71) u najvećoj večeri mladog Michaela Ružića, a s drugom pobjedom nad njima u osječkom Gradskom vrtu u ponedjeljak, s petom pobjedom u uvodnoj skupini kvalifikacija, trasirali bismo put prema Mundijalu. Izraelci dolaze bez najveće zvijezde, Denija Avdije, a Hrvatska, pak, nakon olimpijskih kvalifikacija 2024., opet ima veliki trio, Zupca, Šarića i Hezonju. 