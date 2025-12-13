U Splitu je predstavljena monografija 'Željko Jerkov - kolekcionar zlatnih medalja'...

VIP salon dvorane KK Split bio je pretijesan da bi u njega stali svi koji su željeli iz prve ruke vidjeti predstavljanje monografije posvećene legendarnom košarkašu Željku Jerkovu - "Željko Jerkov - kolekcionar zlatnih medalja". Monografija je autorsko djelo sportskog novinara Tomislava Gabelića, treća je to u nizu monografija o legendama Splita, odnosno nekadašnje Jugoplastike.

Nakon Damira Šolmana i Petra Skansija od zaborava je spašena i biografija najtrofejnijega Željka Jerkova, koji je u klupskoj karijeri osvojio prvenstvo, dva kupa, dva Kupa Radivoja Koraća i Kup kupova, a u reprezentativnoj 12 medalja s ukupno 12 natjecanja na kojima je nastupio. Ima dvije olimpijske, tri svjetske, četiri europske medalje te dvije s balkansih i jednu s mediteranskih igara. Jerkov je jedan od rijetkih sportaša koji se može pohvaliti da u svojoj bogatoj kolekciji ima olimpijsko, svjetsko, europsko, mediteransko i balkansko zlato.

Program su vodili nenadmašni Mirta Šurjak i Vedran Očašić, iznenađenje večeri bio je nastup Željkovog kuma Zvonimira Tolića, koji mu je zapjevao dvije arije, klub se potrudio oko organizacije i posebnih detalja poput fotografije na "zidu slavnih" kao i posebnih privjesaka za ključeve...

U ime kluba sve je pozdravio novi direktor Ivo Tomasović, koji je lijepo primjetio da je osim brojnih košarkaških legendi, uglavnom Željkovih suigrača Lovre Tvrdića, Branka Macure, Duje Krstulovića, Predraga Kruščića, Mihajla Manovića, Ive Bilanovića, Mladena Bratića, Zlatka Trške..., pa trenera Petra Bezelja i Pina Grdovića, legendarne košarkašice Biserke Protege..., na promociju došlo i dosta sportaša iz drugih sportova. Od Ivana Gudelja, preko Ante Miše, Milivoja Bebića, Nevena Kovačevića, Damira Polića, Renata Živkovića, Karle Šitić, Josipa Reića, Duška Mrduljaša, Igora Boraske...

- Prije svega, hvala mojim suigračima. Bez njih, ovog kluba, o ovome se ne bi pisalo. S njima sam ovdje živio, s njima sam od momka postao čovjek. Hvala mom Lovri Tvrdiću, prvom cimeru. Ja sam prvu utakmicu nakon godine dana neigranja odigrao na Lovrinom oproštaju u paru s Perom Skansijem i na temelju te jedne utakmice su me zvali u reprezentaciju. Poslije toga zahvala ide i trenerima. Imao sam sreću da sam radio s vrhunskim trenerima, Skansijem, Nikolićem, Žeravicom, Novoselom... Hvala i mojoj familiji. Posebna zahvala Splitskom klubu olimpijaca. Moram biti zahvalan na predivnom životu. Najljepši dio proveo sam na Gripama - kazao je Jerkov.

Autor monografije Tomislav Gabelić otkrio je kako je tek nakon što je počeo pisati monografiju shvatio veličinu Željka Jerkova kao osobe.

- Poznavao sam ga od ranije, znao sam za sve njegove rezultate, trofeje, medalje, radili smo bezbroj intervjua, ali tek kad sam duboko zaronio u njegovu biografiju, u sve što je morao proći da bi se popeo na vrh, shvatio sam njegovu veličinu kao osobe i kao sportaša. Pišući monografije o legendama Jugoplastike moja ideja u startu bila je da se usput opiše i život kluba u istom razdoblju, važne utakmice, događaji, osobe..., tako smo u ovoj monografiji istakli legendarnog Jožu Blažiča, fizioterapeuta koji je bio kamen temeljac kluba, svi trofeji počivali su na njegovim zlatnim rukama koje su liječile brojne sportaše, ne samo košarkaše. Na koncu moram zahvaliti grafičaru Zoranu Juriću i neumornom tajniku Splitskog kluba Olimpijaca Josipu Reiću bez kojih ova monografija ne bi ugledala svjetlo dana - kazao je Gabelić.

O Jerkovu je biranim riječima govorio i proslavljeni vaterpolist Milivoj Bebić koji ga je naslijedio na mjestu predsjednika splitskog i hrvatskog kluba Olimpijaca.

- Čast mi je da mogu u ime splitskog i hrvatskog kluba olimpijaca biti dio ove priče. Upoznao sam malo ljudi koji nisu rođeni Splićani, a da toliko drži do svojih prijatelja i grada Splita. Veliki je altruist. Ovo je jedna trajna stvar s kojom ispisujemo povijest sporta. Željko je bio uzor, kako bi mi vaterpolisti rekli, u bazenu i izvan njega - rekao je Bebić.

O Željkovom dolasku u Split i prvim danima govorio je Branko Macura.

- Željka sam upoznao u Zadru, na pripremama juniorske reprezentacije Jugoslavije. Željko je nakon toga odabrao dolazak u Split gdje smo igrali skupa i osvajali brojne trofeje. Nakon igračke karijere zajedno smo bili u Stručnoj komisiji kluba. Koliko je bio vžan za klub svjedoči i podatak kako je nakon Trninićevog odlaska s klupe nazvao Zorana Slavnića i kazao mu: "Možeš zamisliti kako je stanje u klubu kad smo spali na tebe da te dovedemo". Ostao je Slavnić godinu dana, a potom je stigao Božo Maljković i sve ostalo je povijest.

Promocija monografije okončana je brojnim zajedničkim fotografijama i selfijima, a da večer bude dodatno lijepa pobrinili su se trener Dino Repeša i igrači koji su u neizvjesnoj utakmici pobijedili Igokeu.