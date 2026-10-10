Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOLAZI KAO IGRAČ DINAMA

U Splitu osvanula poruka za Almenu: U očima svima si tama

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
U Splitu osvanula poruka za Almenu: U očima svima si tama
Foto: Dalmatinski portal
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Splitu osvanula poruka Almeni prije derbija: dio navijača mu ne prašta odlazak u Dinamo

Admiral

U Splitu je uoči prvog ovosezonskog derbija Hajduka i Dinama osvanula poruka koja jasno pokazuje što dio navijača misli o Ikeru Almeni. Španjolski krilni napadač prošle je sezone nosio dres splitskog kluba, a početkom rujna preselio se u redove najvećeg rivala.

„U očima svima si nam tama, kako na Poljud možeš doći bez srama”, stoji na poruci postavljenoj u Dubrovačkoj ulici, uz koju je obješen Almenin dres. Fotografije je objavio Dalmatinski portal.

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Almena je prošlu sezonu proveo u Hajduku kao posuđeni igrač saudijskog Al Qadsiaha. U 23 nastupa u svim natjecanjima postigao je četiri gola i dodao tri asistencije, a navijači su ga posebno emotivno ispratili na kraju sezone.

Nakon posljednje Hajdukove domaće utakmice, protiv Vukovara, Španjolac je ostao pred sjevernom tribinom Poljuda. Torcida ga je tada nagradila pljeskom i skandiranjem „Ostani, ostani!”, jasno mu dajući do znanja da ga želi ponovno gledati u bijelom dresu. Istodobno su se već pojavljivale informacije o interesu Dinama.

Do nastavka suradnje s Hajdukom ipak nije došlo. Splitski klub početkom srpnja službeno se oprostio od Almenе, a dva mjeseca poslije Dinamo ga je predstavio kao svoje novo pojačanje.

U Maksimir je stigao na jednogodišnju posudbu iz Al Qadsiaha, uz mogućnost otkupa ugovora. Nekadašnji Hajdukov igrač tako se našao na suprotnoj strani najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva, a poruka u Splitu pokazuje da mu dio navijača taj potez nije zaboravio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele
SRNINO GNIJEZDO

FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele

Darijo Srna i supruga Mirela grade luksuznu vilu u Lozici, uz more i s bazenom! Vrijedi oko osam milijuna eura, a mikrolokacija je ključna za prestiž i cijenu
FOTO Bila je nadarena plivačica, a sada se skida za časopis. Ima savršene tjelesne proporcije
ZAPANJUJUĆA RUSKINJA

FOTO Bila je nadarena plivačica, a sada se skida za časopis. Ima savršene tjelesne proporcije

Bila je velika nada plivanja, a onda se skinula za popularni časopis Maxim i postala jedna od najpoznatijih ruskih influencerica. Valeriya Bogačeva plijeni poglede gdje god stigne, a danas se bavi modelingom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026