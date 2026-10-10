U Splitu osvanula poruka za Almenu: U očima svima si tama

U Splitu je uoči prvog ovosezonskog derbija Hajduka i Dinama osvanula poruka koja jasno pokazuje što dio navijača misli o Ikeru Almeni. Španjolski krilni napadač prošle je sezone nosio dres splitskog kluba, a početkom rujna preselio se u redove najvećeg rivala.

„U očima svima si nam tama, kako na Poljud možeš doći bez srama”, stoji na poruci postavljenoj u Dubrovačkoj ulici, uz koju je obješen Almenin dres. Fotografije je objavio Dalmatinski portal.

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Almena je prošlu sezonu proveo u Hajduku kao posuđeni igrač saudijskog Al Qadsiaha. U 23 nastupa u svim natjecanjima postigao je četiri gola i dodao tri asistencije, a navijači su ga posebno emotivno ispratili na kraju sezone.

Nakon posljednje Hajdukove domaće utakmice, protiv Vukovara, Španjolac je ostao pred sjevernom tribinom Poljuda. Torcida ga je tada nagradila pljeskom i skandiranjem „Ostani, ostani!”, jasno mu dajući do znanja da ga želi ponovno gledati u bijelom dresu. Istodobno su se već pojavljivale informacije o interesu Dinama.

Do nastavka suradnje s Hajdukom ipak nije došlo. Splitski klub početkom srpnja službeno se oprostio od Almenе, a dva mjeseca poslije Dinamo ga je predstavio kao svoje novo pojačanje.

U Maksimir je stigao na jednogodišnju posudbu iz Al Qadsiaha, uz mogućnost otkupa ugovora. Nekadašnji Hajdukov igrač tako se našao na suprotnoj strani najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva, a poruka u Splitu pokazuje da mu dio navijača taj potez nije zaboravio.