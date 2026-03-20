'U svlačionici smo ozbiljno popričali nakon onog protiv Slavena. Bennacer je u kadru'

Još je deset kola ostalo do kraja sezone, a Dinamo mirno plovi prema naslovu prvaka s deset bodova više od drugoplasiranog Hajduk. Modri u subotu od 17.45 sati kao gosti igraju protiv Lokomotive u 27. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... 00:55 Igrači Dinama na druženju s navijačima | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL

Trener Mario Kovačević najavio je utakmicu.

- Neće biti lagano, zadnjih godina su te utakmice teške i nezgodne, imamo poraz i pobjedu. Lokomotiva je momčad koja ima iskusne i dobre igrače koji su prošli jako puno toga, a uz to imaju i svoje talentirane mladiće. Nezgodni su za svakoga, mi smo toga svjesni, a iako smo službeno gosti, igramo doma. Najviše će se nas pitati.

Zagreb: Konferencija za medije povodom derbi utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kakva je situacija s kadrom?

- Josip Mišić i Mounsef Bakrar se vraćaju nakon odrađene suspenzije, što me jako veseli, a Ismael Bennacer je jako dobro trenirao ovaj tjedan i u konkurenciji je. Ovaj tjedan smo jače trenirali, igrači su jako motivirani. Svjesni su svega i svoje kvalitete, ali i da nekada nisu na željenoj razini. Žao mi je što je Franu Topiću noga zaplesala na treningu, vidjet ćemo što će biti s njim. Goda je jako dobro trenirao, Lisica je imao problema s leđima, ali sada je dobro i bit će spreman - rekao je Kovačević.

Jako je teško objasniti izdanje Dinama protiv Slaven Belupa (4-2). Prvo poluvrijeme bilo je za apsolutni zaborav, momčad je bila bez energije, snage i ideje, a onda je u nastavku eksplodirala.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Želimo igrati kao u drugom poluvremenu. A dogodi se, bila je to utakmica nakon derbija, dogodi se, koliko god upozoravate. Mislite da će biti lagano, ali nema slabih protivnika i to nam je bila opomena. Lokomotiva ima iskusne igrače i morat ćemo biti na opreznu. Ozbiljno smo popričali na poluvremenu protiv Slavena, mijenjali smo i igrači su donijeli energiju. Nogomet se igra 90 minuta, nekad odmah slomite protivnika, a nekad ga morate lomiti u kontinuitetu - zaključio je trener Dinama.