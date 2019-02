U 'top formi': Pa nije ni čudo da nije vidio Milnerovo zaleđe

Engleski humor ponovno briljira, a ovaj je put prikazan i s dozom realnosti. West Ham je jučer 'otkinuo' dva boda Liverpoolu, ali ostaje dojam kako su mogli odnijeti i sva tri boda da se nije ukazala zvijezda večeri - pomoćni sudac Simon Beck.

'Čekićari' su u prvom poluvremenu izgledali bolje, napadali su, ali trenutak nepažnje koštao ih je prvog gola. Točnije, trenutak nepažnje pomoćnog suca bacio ih je u zaostatak. Simon Beck je u trenutku upućivanja lopte stajao dva metra od posljednje linije West Hama, dok je James Milner stajao metar dalje od zadnje crte obrane 'čekićara'.

>>VIDEO POGLEDAJTE OVDJE<<

Neshvatljivo je kako nije prepoznao nedozvoljenu poziciju engleskog veznjaka koji je iz te akcije asistirao za gol Manea. Ta mu je pogreška osigurala veliku popularnost na društvenim mrežama, ali i u engleskim medijima. Osim figure koja je daleko od sportske, na tapeti se našla i sučeva frizura.

- Nije ga obilježilo samo loše suđenje već je i njegova 'trendi frizura'. A možda ga je i iznenadila dobra lopta Adama Lallane prema Milneru pa je zaboravio podići zastavicu- napisali su engleski mediji.

The linesman's decisions still aren't even nearly as shocking as his hair