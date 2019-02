Kevin im je bio Friend: Sudac pomogao 'redsima' u Londonu

Premiership se zahuktao u potpunosti! West Ham je na domaćem terenu remizirao s Liverpoolom (1-1), a tko zna koji bi rezultat bio da je Kevin Friend dosudio zaleđe iz kojeg je postignut prvi gol gostiju. Naravno, najveći dio odgovornosti snosi njegov pomoćnik koji je bio loše postavljen. Zabio je Mane, ali šest minuta kasnije konačan je rezultat odličnim udarcem postavio Michael Antonio.

Slavilo se i u plavom dijelu Manchestera jer se City ovim 'kiksom' Liverpoola približio na samo tri boda razlike za Kloppovom momčadi.

U prvom su poluvremenu nogometaši Liverpoola naišli na čvrsti otpor 'čekićara'. Dobro je znao Manuel Pellegrini kako će posložiti svoje redove u pokušaju da pomogne svom bivšem klubu, Manchester Cityju. Veliku priliku su već u trećoj minuti imali domaći kad je Chicharito dobro rastegnuo Allisona Beckera, ali Brazilac mu je odlično obranio šut.

Zaprijetili su i nekoliko minuta kasnije solidnim pokušajem Aarona Cresswella koji je otišao malo pored desne stative. Nakon početne inicijative Pellegrinijevih trupa pokazao se Liverpool i odmah zabio. Iz zaleđa. Očajno se u tom trenutku postavio sudac pomoćnik Kevina Frienda koji je bio dva metra iza posljednje linije West Hama i nije vidio očigledno zaleđe u kojem je bio asistent James Milner.

The linesman clearly didn’t get the message about Liverpool not winning the league at all costs pic.twitter.com/1DQGJv3h22