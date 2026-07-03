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SUDAR DIVOVA

U tunelu nisu pričali, a onda su Ronaldo i Modrić izašli na teren i srušili tri rekorda Mundijala

Piše Josip Tolić,
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U tunelu nisu pričali, a onda su Ronaldo i Modrić izašli na teren i srušili tri rekorda Mundijala
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SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Cristiano Ronaldo i Luka Modrić ispisali povijest na Svjetskom prvenstvu. Nikad se u jednoj utakmici nisu sreli igrači s najmanje 40 godina, a ujedno su i najstariji igrači u polju koji su ikad zaigrali u nokaut-fazi

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Cristiano Ronaldo i Luka Modrić odigrali su zajedno 222 utakmice u Real Madridu, jedan protiv drugog pak 11 puta, 11. i izgledno posljednji u šesnaestini finala Svjetskoga nogometnog prvenstva u Portugalu, u utakmici koju su mnogi svjetski mediji nazvali kao "posljednji ples" obojice jer je izvjesno kako nakon ovog turnira više neće igrati za reprezentaciju.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sudarom u Torontu srušili su još jedan rekord. Naime, nikad na mundijalima nisu jedan protiv drugoga zaigrali igrači od najmanje 40 godina. Ronaldo je 5. veljače napunio 41, Luka će imati 41. rođendnan 9. rujna.

Prije ovog turnira samo je Roger Milla kao igrač u polju stariji od 40 igrao na Svjetskom prvenstvu, čak je i zabio 1994. u SAD-u s 42 godine i 39 dana. No tad je njegov Kamerun ispao u grupnoj fazi, a Ronaldo i Modrić postali su najstariji dvojac u polju koji je zaigrao u nokaut-fazi Mundijala. Prestigli su tako Edina Džeku (napunio 40 godina 17. ožujka) koji je rekord držao manje od jednog dana, u utakmici protiv SAD-a u porazu 2-0. 

Osim toga, postali su dvojac s najviše kombiniranih utakmica na svjetskim prvenstvima, njih 49 (Ronaldu je 26., Modriću 23.), prestigavši tako Lionela Messija i Huga Llorisa s ukupno 46 u finalu SP-a 2022. između Argentine i Francuske.

Zanimljivo, prije izlaska na teren Ronaldo i Modrić nisu razgovarali, barem ne pred kamerama, ali su se srdačno izgrlili nakon izvođenja himni.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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