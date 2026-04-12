U uspavanki na Poljudu Livajin gol je sve do pred kraj utakmice bio jedino vrijedno spomena...

Pred oko 15.000 gledatelja Hajduk je na Poljudu upisao četvrtu uzastopnu pobjedu, svladali su Goricu 1-0 i učvrstili se na drugom mjestu prvenstvene ljestvice. Utakmica je za navijače Hajduka imala i posebnu, emotivnu dimenziju, uoči prvog sučevog zvižduka na sjeveru je podignuta koreografija posvećena pokojnom vođi Torcide Žanu Ojdaniću koji je preminuo prije deset godina. Dok su navijači odavali počast svome vođi s tribine, njihov idol je na terenu zabio gol. Tko drugi nego Marko Livaja, nakon tri minute igre doveo je Hajduk u vodstvo i tako nastavio impresivan niz ovoga proljeća. Od osam utakmica koje je Livaja započeo od prve minute Hajduk je slavio u sedam i jednom remizirao, a Livaja je u tom nizu zabio šest golova i tri puta asistirao.