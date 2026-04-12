Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U uspavanki na Poljudu Livajin gol je sve do pred kraj utakmice bio jedino vrijedno spomena...

Piše Tomislav Gabelić,

Hajduk je na Poljudu svladao Goricu 1-0 i učvrstio drugu poziciju. Do kraja sezone sedam je kola u kojima Garcia ima komfornu situaciju i može kombinirati i uvježbavati momčad i igru...

Pred oko 15.000 gledatelja Hajduk je na Poljudu upisao četvrtu uzastopnu pobjedu, svladali su Goricu 1-0 i učvrstili se na drugom mjestu prvenstvene ljestvice. Utakmica je za navijače Hajduka imala i posebnu, emotivnu dimenziju, uoči prvog sučevog zvižduka na sjeveru je podignuta koreografija posvećena pokojnom vođi Torcide Žanu Ojdaniću koji je preminuo prije deset godina. Dok su navijači odavali počast svome vođi s tribine, njihov idol je na terenu zabio gol. Tko drugi nego Marko Livaja, nakon tri minute igre doveo je Hajduk u vodstvo i tako nastavio impresivan niz ovoga proljeća. Od osam utakmica koje je Livaja započeo od prve minute Hajduk je slavio u sedam i jednom remizirao, a Livaja je u tom nizu zabio šest golova i tri puta asistirao. 

HAJDUK - GORICA 1-0 Jedini gol a utakmici djelo je Marka Livaje koji je nakon sjajnog prodora Šege pogodio u četvrtoj minuti

