U VAR sobi je isti sudac kao s finala u Moskvi, sad je šutio; Shearer: Ma to je čisti penal!

Nakon duge lopte s centra Julián Álvarez izašao je sam pred hrvatskog golmana, prebacio ga loptom i potom pao nakon kontakta. Daniele Orsato pričekao je da vidi hoće li lopta ući u gol, a nakon što nije, mirno je pokazao na penal. HRT-ov sudački ekspert Mario Strahonja smatra kako je to bila pogrešna odluka.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Livaković je golman, ima sva prava postaviti se kako se postavio. Desnu nogu spustio je na tlo prije nego što je došlo do sudara, igrač se sudario u njega. Livaković nije srušio igrača. Ako netko dolazi u zabludu, igrač nije mogao doći do lopte - rekao je Strahonja i dodao:

- Koliko god to uživo bilo brzo i mogu shvatiti Orsata da je to karakterizirao kao penal, Livaković je napravio sve što je trebao. Nijednom gestom nije išao na napadača, došlo je do sudara

No njegovo mišljenje ne dijele baš brojni svjetski mediji. Za njih nema dvojbe, bio je to čist penal...

Sudac je svirao penal u istom trenutku. Livaković je znao da ne može do lopte, bilo je tu kontakta. To je čist penal, piše BBC.

Livaković je srušio Alvareza. Sudac je odmah pokazao na bijelu točku, piše CNN.

Lovren je dozvolio Alvarezu da utrči u kazneni prostor. Livaković je srušio Argentinaca, piše Daily Mail.

Za mene, to je čisti penal. Livaković ga je srušio. Sjajna igra Alvareza - prenosi Marca riječi Alana Shearera.

Alvarez je pokušao prebaciti Livakovića i otići oko njega, ali uslijedio je grubi bodycheck Livakovića. Sudac pokazuje na bijelu točku, nema o čemu tu puno razmišljati, piše o penalu Guardian.

Na društvenim mrežama mišljenje o penalu je negdje 50-50. Može se pronaći veći broj objava u kojima korisnicima društvenih mreža nije jasno zašto Orsato nije išao do VAR monitora. 7

- Livaković je stajao. Ovaj je utrčao u njega. Pa što je čovjek trebao - jedna je od popularnijih objava u 'korist' Hrvatske...

Inače, u VAR sobi je sudac s finala protiv Francuske u Rusiji koji je signalizirao Perišićevu ruku i koji je sad šutio i nije od Orsata tražio da pogleda snimku, Talijan Massimiliano Irrati.

Najčitaniji članci