U Zagrebu krenule pripreme za SP: Ovaj event je više od sporta

U zagrebačkom hotelu The Westin održan je "FIFA Word Cup kick-off event" kojeg je organiziralo veleposlanstvo Kanade u Republici Hrvatskoj u suradnji s Hrvatskog gospodarskom komorom.

Veleposlanstvo Kanade u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, organiziralo je "Fifa World Cup 2026. kick-off event", predstavljanje i panel-raspravu povodom početka aktivnosti vezanih uz Svjetsko nogometno prvenstvo, kojem će Kanada biti jedan od suorganizatora, ali i domaćin utakmice Hrvatska - Panama u Torontu 23. lipnja.

Tijekom programa istaknuti su snažni i dinamični odnosi između Kanade i Hrvatske, s posebnim naglaskom na sport, turizam, trgovinu, investicije i veze među ljudima. Između ostalih prisutnima su se obratili veleposlanica Kanade u Republici Hrvatskoj Jessica Blitt, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore (HGK) Marina Rožić, glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Tomislav Pacak, te počasni gost događanja Berry Vrbanovic, gradonačelnik kanadskog grada Kitchener, koji je rođen u Zagrebu.

Zagreb: Panel Kanada i Hrvatska uoči FIFA Svjetskog prvenstva 2026 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kanada je uz SAD i Meksiko jedan od domaćina nadolazećeg World Cupa. U kanadskim gradovima Torontu i Vancouveru održat će se 13 utakmica. Jedna od njih bit će i hrvatsko - panamski ogled na BMO Fieldu u Torontu, 23. lipnja.

- Ovaj event je više od sporta jer i FIFA je više od sporta, radi se stvaranju veza između zajednica, društava i kultura. Za Kanadu je to vrlo važno. Naše dvije zemlje su čvrsto povezane, sada imamo priliku te veze pojačati. Kanada je siguran i pouzdan partner i želimo nastaviti partnerski odnos s Hrvatskom, kazala je veleposlanica Blitt.

Veleposlanica je naglasila kako očekuje sjajnu atmosferu na BMO Fieldu jer je hrvatska zajednica u Kanadi, a posebno u Torontu iznimno velika.

- Sigurna sam kako će biti sjajno. U Kanadi je velika hrvatska zajednica, oko 130.000 ljudi ima hrvatske korijene, mnogo ih je u Torontu i okolici. Sigurna sam kako će i mnogo hrvatskih navijača doći iz drugih zemalja. Grad je spreman ugostiti ih, uzbuđeni smo, želimo slaviti ovaj događaj i utakmicu, dodala je Jessica Blitt.

Istaknula je kako će Kanada iznimnu pažnju posvetiti sigurnosti natjecanja.

- Sigurnost ekipa, navijača i stanovnika je broj jedan prioritet. Vjerujem kako će SP biti dobro iskustvo, zabavno iskustvo i sigurno iskustvo, poručila je.

Ministar sporta i turizma Glavina je istaknuo kako očekuje pravi spektakl, dodavši kako će to biti jedinstveno svjetsko prvenstvo s tri domaćina i 48 sudionika. Dodao je kako će Hrvatska iskoristiti sudjelovanje 'vatrenih' na turniru za dodatnu turističku promociju na američkom i kanadskom tlu.

- SAD i Kanada su tržišta koja nam posljednjih godina rastu. SAD su prošle godine prvi put ušle u top 10 po broju dolazaka i noćenja. Očekujemo da se pozitivni trendovi nastave, a SP ćemo iskoristiti kako bi napravili dodatnu turističku i sportsku promociju Hrvatske, kazao je Glavina najavivši cijeli niz kampanja i događanja.

Osvrnuo se i na sigurnosni aspekt turnira koji slijedi ovoga ljeta.

- Ovo što se trenutačno događa u svijetu ne ide u prilog sportu i turizmu. Jedan od osnovnih preduvjeta za bavljenje turizmom je mir i stabilnost koje trenutno nemamo. Vjerujemo i nadamo se kako će sve ovo ubrzo završiti, a sigurni smo kako će prvenstvo biti održano uz najveće moguće sigurnosne mjere, kazao je ministar Glavina dodavši kako je siguran da će atmosfera u Torontu biti kao da 'vatreni' igraju u nekom od hrvatskih gradova s obzirom na veliki broj hrvatske dijaspore koja živi u Kanadi.

- Vjerujem kako će sjajna atmosfera biti i u Dallasu i Philadelphiji, ali i u gradovima koji sigurno dolaze nakon njih, rekao je.

Glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore (HGK) Marina Rožić je istaknula kako Hrvatska i Kanada imaju izvanrednu suradnju, istaknuvši kako je hrvatski izvoz na kanadsko tržište prošle godine rastao više od 190 posto.

- Ovakva događanja su puno više od samoga sporta, prilika za učvršćivanje suradnje, te za nove poslovne prilike i nova partnerstva, kazala je Rožić dodavši kako su sektori obrane i IT-a oni od kojih očekuju najveći pomak i koji donose najveću dodatnu vrijednost.

Gradonačelnik kanadskog grada Kitchener, Berry Vrbanovic, koji je rođen u Zagrebu, raduje se dolasku hrvatske reprezentacije u Toronto poručivši kako će SP biti mogućnost za ekonomski razvoj njegovog grada, ali i cijele zemlje. Vrbanovic je u prvi put izabran za gradonačelnika 2014. godine, a sada obnaša treći mandat u gradi koji ima nešto više od 250.000 stanovnika, među kojima i nekoliko tisuća Hrvata.

Dodao je kako je ovaj događaj sjajna prilika kako bi se veze između Hrvatske i Kanade dodatno učvrstile i proširile. Naglasio je i kako se hrvatska zajednica s oduševljenjem priprema za dolazak 'vatrenih' i sprema veliku proslavu u Torontu.

- Kanada je multikulturna zemlja i u nju dolaze ljudi iz svih krajeva svijeta. Svi jedva čekaju početak SP-a, dodao je.

Glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Tomislav Pacak je istaknuo kako su 'vatreni' razvili poseban odnos sa Svjetskim prvenstvom, s obzirom da je naša reprezentacija osvojila već tri medalje - srebro (2018) i dvije bronce (1998, 2022).

- Teško je predvidjeti koliko će biti hrvatskih navijača, jer HNS nema informacije o ulaznicama koje prodaje FIFA. Mi samo znamo da je onaj kontingent ulaznica koje imao Savez iskorišten. Međutim, poznavajući naše navijače siguran sam kako će ih biti jako puno na našim utakmicama, kazao je Pacak.

Dodao je kako nakon najuspješnijih kvalifikacija u hrvatskoj povijesti, 'vatreni' s puno vjere idu na SP, ali i s puno respekta prema suparnicima u skupini.

- Mislim da smo u najtežoj skupini, to je jedina skupina s dvije reprezentacije iz svjetskog topa 10, uz Hrvatsku tu je i Engleska. Gana je jedna od najjačih afričkih selekcija, Panama je vrijedna respekta. Idemo utakmicu po utakmicu, kako uvijek kažu izbornik i igrači i vjerujem da tim tempom Hrvatska ponovo može daleko.

Naglasio je kako ga raduje što će Hrvatska igrati baš u Torontu u kojem je jedna od najvećih zajednica Hrvata u svijetu.

- Očekujemo sjajnu atmosferu, to je iz perspektive nogometa možda i najbolji stadion na SP-u jer su tribine blizu terena, kazao je na Pacak uručivši kanadskoj veleposlanici i gradonačelniku Kitchenera hrvatske dresove s brojem 10.