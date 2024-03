U Zagrebu Svjetsko prvenstvo u umjetničkom klizanju: Hrvatske boje brane zagrebačke pahuljice

Zagreb je domaćin Svjetskom prvenstvu u sinkroniziranom klizanju koje će se od 4. - 6. travnja 2024. održati u Areni Zagreb. Nastupit će 22 ekipe iz 18 zemalja, a Hrvatsku će predstavljati Zagrebačke pahuljice. Hrvatske reprezentativke brane naše boje na svim međunarodnim natjecanjima, a vrhunac ove godine je upravo Svjetsko prvenstvo u Zagrebu.

Seniorska ekipa Zagrebačkih pahuljica spremna dočekuje predstavljanje pred domaćom publikom i s nestrpljenjem čeka svoj prvi izlazak na led zagrebačke Arene. Kratki program izvest će na glazbu Marija Magdalena (Tonči Huljić & Orchestra ft. Doris Dragović), a slobodni na kompilaciju iz filma Pirati s Kariba s temom glavne pjesme u izvedbi 2 Cellosa.

Foto: privatna arhiva

Naša reprezentacija ima i podmladak, što nam je izuzetno drago jer je to garancija da se ljubav prema ovom sportu razvija i dalje. Trenutačno Zagrebačke pahuljice imaju 7 ekipa različitih dobnih kategorija i to je jedan kvalitetan bazen za popunjavanje seniorske ekipe. Od seniorske pa sve do kadetske dobi i mix ekipe u kojoj su nastupaju djevojke različitih godišta.

Pahuljice na Svjetskom juniorskom prvenstvu

Od prije nekoliko godina i juniorska ekipa Zagrebačkih pahuljica nastupa na velikim natjecanjima, pa tako baš ovoga tjedan, 15. i 16. travnja sudjeluju na Svjetskom juniorskom prvenstvu i nadamo se odličnom plasmanu, najavila je Morana Paliković Gruden, predsjednica Hrvatskog klizačkog saveza i Organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva te otkrila što nas još očekuje početkom travnja.

- S ponosom dočekujemo još jedno veliko klizačko natjecanje u Zagrebu, gradu koji se milijun puta do sada pokazao kao sjajan domaćin i organizator sportskih događanja. Radujemo se što ćemo ponovno ugostiti najbolje svjetske ekipe.

Foto: privatna arhiva

- Velika nam je čast da smo dobili organizaciju Svjetskog prvenstva u sinkroniziranom klizanju i to nakon punih 15 godina. Moram naglasiti da smo imali priliku i ranije biti organizatori, no zbog pandemije je nažalost to propalo. Tu je još i problem Doma sportova koji je uslijed potresa izvan upotrebe i zatvoren već 4 godine. Iskreno, kada smo potpisivali ugovore vezane za organizaciju ovog Svjetskog prvenstva nismo vjerovali da se dvorana u četiri godine neće sanirati. Još uvijek na Domu sportova nisu započeli radovi i pitanje je hoće li do kraja ove sezone biti obnovljena. Četiri godine bez leda je nemoguće zamisliti bilo kakav sustavni rad i napredak. Uz to, na izdisaju je led na Šalati gdje sve ovisi pak i o vanjskim uvjetima. Tu je i led na Velesajmu koji također mora ići u rekonstrukciju zbog dotrajalosti. U svakom slučaju, u nemogućim uvjetima radimo odlično. Sve zahvaljujući ogromnoj pomoći naših ljudi, volontera, entuzijasta koji žele pomoći da klizanje nakon 150 godina u Zagrebu ne doživi krah. Prvo klizalište je prije 150 godina bilo izgrađeno na Marulićevom trgu i mislim da smo dužni prema toj baštini spasiti ovaj sport. Na kraju, količina ledenih površina koja se gradi za Advent pokazuje da je potrebno.

Foto: privatna arhiva

- Mi sada ulazimo u Arenu Zagreb sa Svjetskim prvenstvom u sinkroniziranom klizanju jer je to najljepša i najpotentnija sportska dvorana. Međutim, tehnički uvjeti u toj dvorani nisu prilagođeni, inače bismo led imali cijelu sezonu. Ona je prilagođena ponajprije održavanju koncerata, protiv kojih mi nemamo ništa, ali imajmo na umu da je prvenstveno građena kao sportska dvorana. Nama nikada ne bi palo na pamet da tražimo led i organizaciju nekog našeg natjecanja primjerice, u dvorani Lisinski. Sigurno je da sam sportski naklonjena, ali teško mi je zamisliti da je jedna sportska dvorana ima više dana glazbenih događanja i sajmova, nego što ima sportskih natjecanja, ističe Paliković Gruden.

U Zagreb dolaze najbolje svjetske ekipe

- U Areni Zagreb nastupit će najbolje svjetske ekipe. 22 ekipe iz 18 zemalja s time da će Kanada, Finska, SAD i Njemačka imati po dvije ekipe kao najbolje plasirane zemlje na posljednjem Svjetskom prvenstvu održanom u Lake Placidu. Aktualne svjetske prvakinje su članice kanadske ekipe Les Supremes i bit će pravo zadovoljstvo vidjeti što su i kako su se pripremile za ovu prigodu.

Foto: privatna arhiva

- Posebno nam je zadovoljstvo u Zagrebu ugostiti i velika svjetska imena poput Pascala Denisa, trenera kanadske ekipe Les Supemes, koji je Zagrebačkim pahuljicama složio oba programa. On je veliki prijatelj hrvatskog klizanja i puno je pomogao razvoju ovog sporta na našim prostorima, baš kao i Chris Buchanan koji se sada oprašta od suđenja, a svih ovih godina bio je velika podrška i pomoć oko suđenja. Spomenula bih ovdje još jednu osobu koja je posljednjih 20 godina pružila nesebičnu sportsku pomoć i jako puno napravila kako za svjetsko, tako i za hrvatsko klizanje općenito. Anu Oksanen, naša velika prijateljica održavala je kampove u Hrvatskoj, učila naše trenere i klizačice te kroz dva desetljeća sudjelovala u postavljanju jakih klizačkih temelja.

Ulaznice se jako dobro prodaju

- S veseljem mogu najaviti da se ulaznice jako dobro prodaju i da smo ih za svaki pojedini dan natjecanja prodali više od 1000. Drago mi je da publika prepoznaje važnost ovog sportskog događaja i da ima interesa pogledati najbolje što sinkronizirano klizanje u svijetu trenutačno ima. Cijena ulaznica je 40 eura za odrasle, a za djecu besplatno jer želimo da se upoznaju s tim prekrasnim sportom i vide koliko je cijenjen u svijetu. Želimo da ta djeca eventualno jednog dana požele klizaljke i stanu na led, objašnjava Morana Paliković Gruden, predsjednica Hrvatskog klizačkog saveza i Organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva.

Svečano otvorenje natjecanja održat će se 5. travnja u Areni Zagreb s početkom u 17:00, a u 17:30 ekipe otvaraju Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom klizanju kratkim programom. Dan poslije (6. travnja) slobodni program starta u 15:30, a ceremonija proglašenja pobjednika je u 20:00. Ulaznice se po cijeni od 40 eura za odrasle (djeca ulaze besplatno) mogu kupiti OVDJE.