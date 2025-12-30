Najstariji dresovi u kolekciji pripadaju Stjepanu Lamzi i Marijanu Čerčeku iz 1967. godine. Ne mogu tvrditi da je riječ o dresu s finala Kupa velesajamskih gradova protiv Leedsa, priča nam kolekcionar Krešo
DINAMOV KOLEKCIONAR PLUS+
'U zbirci imam 750 dresova. Za Bobanov su nudili 10.000 €, a ja sam ga zamijenio za Ademija'
Čitanje članka: 5 min
Krešimir Barić strastveni je kolekcionar Dinama. U stanu je čak tri sobe posvetio voljenom klubu, a u kolekciji se može pronaći doista sve. Naravno, dominiraju dresovi, ali Krešo skuplja i lopte, ulaznice, kopačke, rukavice, šalove, zastave… Kolekcionarstvom se počeo baviti početkom 2000-tih, a ono je s vremenom preraslo u veliku ljubav. Toliko veliku da je kuću preuredio tako da izgleda poput pravog muzeja, u kojem su redoviti gosti i igrači Dinama. Kaže da je sve počelo sasvim slučajno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku