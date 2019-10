Učitelj iz Teksasa pobjegao iz boksa, a vratio ga je Don King

Filip Hrgović pred sobom ima ispit karijere - poznato ime svjetskog boksa Eric Molina ukrstit će rukavice s našim najboljim boksačem, koji neumoljivo juri prema jednom od svjetskih naslova. Okršaj Hrgovića i Moline bit će predborba revanša prvaka Andyja Ruiza i Anthonyja Joshue 7. prosinca u priredbi vrijednoj 100 milijuna dolara.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Korak do sna

Boksao je za WBC svjetski naslov protiv Deontaya Wildera, boksao je i protiv Anthonyja Joshue za IBF pojas, ali oba meča izgubio. Protiv Wildera je čak i imao šanse kada je u ranijim rundama uzdrmao prvaka, no kasnije je izgubio nokautom u devetoj rundi.

Podvig karijere uslijedio je kada je nokautirao Tomasza Adameka u 10. rundi i tako ostvario pobjedu karijere koja ga je i gurnula u meč za naslov s Joshuom. No, uvijek je nedostajao taj jedan korak više, koji bi ga gurnuo u samu svjetsku elitu. Ostao je na korak do sna.

Možda je i zbog tih razloga imao nešto teži boksački put jer je nakon 20. profesionalnog meča odustao i rekao zbogom boksu. Kada boksač prvi profesionalni meč izgubi nokautom pa pobijedi 18 puta zaredom od čega samo četiri odlukom, a sve ostalo nokautom, onda je pravo iznenađenje kada se povuče u svojem 'primeu'.

Učitelja vratio Don King

Upravo to je napravio Molina i 2012. godine rekao zbogom boksu. Posramljen i ponižen nakon teškog nokauta u prvoj rundi od Chrisa Arreole, okačio je rukavice o klin i promijenio ploču u životu.

Te 2012. magistrirao je na University of Texas u Brownsvilleu pa odlučio pomagati djeci s posebnim potrebama. Zaposlio se kao učitelj u jednoj javnoj osnovnoj školi u Edinburgu i činilo se kao da je Molinina boksačka karijera gotova.

No, kada ti bubu u uho ubaci ni manje ni više nego Don King, onda su male šanse da se ne trgneš i vratiš onome što najbolje znaš. Molina je poslušao menadžera, odazvao se i vratio u dvoranu, no dječicu nije ostavio.

- Svijet ustvari ne zna priču koju donosim. Svi su me sudili po meču s Arreolom. Svi su me tada mogli dobiti jer sam bio slab u glavi. Ali izrastao sam u opasnog teškaša i ne postoji drugi teškaš koji je prolazio stvari kao ja. Radio sam do pola 5, zatim trenirao, a u ponoć išao trčati. I tako svaki dan. Vikendima sam sparirao - rekao je uoči meča s Joshuom.

- Volim raditi s djecom s posebnim potrebama i učiti ih. Jer su autsajderi u životu. I što god se dogodi u mojem meču, sudbina mi je raditi s tim klincima. Nemaju puno mogućnosti u životu i ja sam im očinska figura. Tada mi je srce na mjestu.

Karijera Erica Moline

Molina je meksičko-američki boksač. Visok je 193 centimetara i boksa u standardnom gardu. Ima raspon ruku 201 centimetara, a varira oko 108 kilograma. Boksao je i u lakoteškoj kategoriji te je u 12-godišnjoj karijeri odboksao 142 runde, ostvario 27 pobjeda uz 5 poraza (19 KO/5 KO).

Na Filipa Hrgovića će poslije jednoglasne pobjede sudačkom odlukom protiv Nicka Guivasa. Bio je to meč u kojem je slavio poslije poraza od Dominica Breazealea.

Osobni podaci: