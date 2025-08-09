Obavijesti

Udarac za Manchester City: Rodri propušta početak sezone!

Udarac za Manchester City: Rodri propušta početak sezone!
Posljednjih nekoliko dana trenira bolje. Nadam se da će nakon reprezentativne pauze (u rujnu) biti stvarno spreman. Nadam se da će u ove prve tri utakmice Premier lige moći odigrati nekoliko minuta

Veznjak Manchester Cityja Rodri oporavlja se od "teške ozljede" koju je zadobio tijekom Svjetskog klupskog prvenstva, što vjerojatno znači da će osvajač Zlatne lopte propustiti početak nove sezone Premier lige, izjavio je trener Cityja Pep Guardiola.

Guardiola nije otkrio detalje ozljede, ali je rekao da je 29-godišnji španjolski reprezentativac dobio ozljedu u porazu od 3-4 od saudijskog Al-Hilala u osmini finala Svjetskog klupskog prvenstva u srpnju.

Britanski mediji pišu da je Rodri zadobio ozljedu prepona.

Rodri se vratio natjecateljskoj igri tek u svibnju nakon osam mjeseci izvan terena zbog puknuća prednjeg križnog ligamenta.

- Rodri se oporavlja, ali je imao veliku ozljedu u posljednjoj utakmici protiv Al-Hilala - rekao je Guardiola novinarima uoči subotnje prijateljske utakmice protiv talijanskog Palerma.

- Posljednjih nekoliko dana trenira bolje. Nadam se da će nakon reprezentativne pauze (u rujnu) biti stvarno spreman. Nadam se da će u ove prve tri utakmice Premier lige moći odigrati nekoliko minuta, ali važno je da nema bolova jer ne želimo da se Rodri vrati ozlijeđen. Očajnički ćemo pokušati to izbjeći.

City, koji je prošle sezone završio treći, započinje novu sezonu engleskog prvenstva u gostima protiv Wolverhampton Wanderersa 16. kolovoza

