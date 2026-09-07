Uefa će igrati za Nepal! Prije utakmica Lige prvaka održat će se minuta šutnje: 'Niste sami...'

Prije svih utakmica otvaranja nogometne Lige prvaka ovog tjedna održat će se minuta šutnje kojom Europska nogometna federacija (Uefa) želi skrenuti pozornost na razorne posljedice poplava u Nepalu. Bujična poplava koja je 26. kolovoza pogodila nepalsko-tibetansko pogranično područje odnijela je gotovo 1.400 života, a više od 5.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo gotovo dva tjedna nakon katastrofe.

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S obzirom na to da ovaj tjedan počinje sezona Lige prvaka, Uefa također namjerava izraziti sućut i podršku.

- Cijela europska nogometna obitelj stat će zajedno prije ovotjednih utakmica kako bi izrazila najdublju sućut i podršku narodu Nepala. Želimo im snagu i otpornost dok se nastavljaju oporavljati od ove tragedije i njezinih posljedica, poručio je Uefin predsjednik Aleksander Čeferin.

Prije svih 18 utakmica prvog kola Lige prvaka, koje će se održati između utorka i četvrtka, bit će istaknut i transparent s natpisom "Nepale, Niste sami".