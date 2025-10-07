Obavijesti

Uefa dopustila plan koji mijenja nogomet: Modrić s Baturinom u Serie A na drugom kraju svijeta!

Piše HINA,
Foto: Siu Wu

UEFA dopustila povijesne ligaške utakmice Milana i Coma te Villarreala i Barcelone u inozemstvu! Milan i Como u Australiji, Villarreal i Barcelona u SAD-u

Europska nogometna federacija (Uefa) iznimno je dopustila odigravanje ligaških utakmica između Milana i Coma te Villarreala i Barcelone u inozemstvu, prenose talijanski mediji.

Zemunik: Luka Modrić sletio u Zemunik nakon potpisa ugovora s AC Milan 00:22
Zemunik: Luka Modrić sletio u Zemunik nakon potpisa ugovora s AC Milan | Video: 24sata/Šime Zelić/Pixsell

Uefa je do sada bila protiv igranja ligaških utakmica izvan matičnih zemalja, no sada je iznimno upalila "zeleno svijetlo" za dvije utakmice. Tako će Milan i Como u veljači iduće godine igrati u australskom Perthu, dok će Villarreal i Barcelona odmjeriti u prosincu u Miamiju u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Ligaške utakmice trebale bi se igrati kod kuće, svako drugo rješenje lišilo bi najvjernije navijače i potencijalno uvelo elemente distorzije u natjecanja. Naše konzultacije potvrdile su dubinu ovih zabrinutosti. Želio bih zahvaliti 55 nacionalnih saveza na njihovom konstruktivnom i odgovornom angažmanu po tako osjetljivom pitanju. Iako je žalosno što se moraju odreći ove dvije utakmice, ova odluka je iznimna i ne treba je smatrati presedanom. Naša je predanost jasna, zaštititi integritet nacionalnih liga i osigurati da nogomet ostane vezan uz svoje nacionalno okruženje - poručio je predsjednik Europske nogometne federacije (Uefa) Aleksander Čeferin.

Milan, čiji dres nosi Luka Modrić, te Martin Baturina, Ivan SmolčićNikola Čavlina, koji su članovi Coma, tako će se suočiti 7. ili 8. veljače iduće godine na drugom kraju svijeta budući da je San Siro zauzet zbog Zimskih olimpijskih igara, dok će "žuta podmornica" i "blaugrana" igrati 20. prosinca.

