Uefa i Superliga su na tajnom sastanku dogovorile reformu Lige prvaka! Evo svih detalja

Nakon godina otvorenog sukoba koji je prijetio raskolom europskog nogometa, čini se da je na pomolu primirje. Prema pisanju španjolskog lista Mundo Deportivo, Superliga je nakon osam mjeseci tajnih pregovora predala Uefi konačni prijedlog reformirane Lige prvaka. Ovaj "mirovni sporazum", ako bude prihvaćen, stupio bi na snagu 2027. i zauvijek promijenio najelitnije klupsko natjecanje na svijetu.

Iza zatvorenih vrata, predstavnici Uefe, tvrtke A22 (koja zastupa Superligu) te čelnici Real Madrida i Barcelone održali su čak sedam sastanaka kako bi pronašli kompromisno rješenje. Cilj je bio jasan: izbjeći pokretanje paralelnog, odmetnutog natjecanja i stvoriti format koji će zadovoljiti sve strane, od najbogatijih klubova do navijača. Iako su Real i Barcelona ostali jedini javni zagovornici projekta Superlige, čini se da je njihov pritisak, predvođen upornošću Florentina Péreza, urodio plodom i natjerao krovnu europsku nogometnu organizaciju na dijalog.

Super Liga prvaka: Više derbija i pravednija borba

Ključna promjena leži u potpuno novom formatu natjecanja. Iako bi se i dalje zvalo Liga prvaka i brojalo 36 klubova, oni bi bili podijeljeni u dvije jakosne skupine na temelju Uefina koeficijenta, što bi donijelo dramatične promjene u ligaškoj fazi.

Prva skupina (klubovi rangirani od 1. do 18. mjesta): Ova elitna skupina igrala bi svojevrsnu "super ligu" unutar Lige prvaka. Svaki klub odigrao bi osam utakmica isključivo protiv protivnika iz iste skupine, što jamči spektakularne dvoboje poput sraza Barcelone i PSG-a ili Manchester Cityja i Bayerna već u ranoj fazi natjecanja. Time bi se izbjegle često nezanimljive i neuravnotežene utakmice.

Kvalifikacije za natjecanje i dalje bi se ostvarivale kroz uspjeh u domaćim prvenstvima, čime se čuva načelo meritokracije. Najboljih osam momčadi iz prve, elitne skupine izravno bi se plasiralo u osminu finala. Preostalih 16 sudionika nokaut faze dobilo bi se kroz doigravanje u koje bi ušle momčadi iz obje skupine, rangirane prema uspjehu u prvoj fazi.

Besplatni prijenosi za sve

Druga velika revolucija odnosi se na televizijske prijenose. Prijedlog uključuje pokretanje globalne streaming platforme Unify koja bi nudila dva modela gledanja:

Besplatna verzija : Svi navijači diljem svijeta mogli bi besplatno gledati utakmice uz prikazivanje ciljanih, geolociranih oglasa.

: Svi navijači diljem svijeta mogli bi besplatno gledati utakmice uz prikazivanje ciljanih, geolociranih oglasa. Premium verzija: Za one koji žele iskustvo bez reklama, postojala bi opcija plaćanja pretplate po pristupačnoj cijeni.

Ovaj model, kako tvrde predlagači, ne samo da bi nogomet učinio dostupnijim milijunima gledatelja, već bi kroz moderan pristup oglašavanju i pretplatama generirao značajno veće prihode od sadašnjeg sustava prodaje TV prava. Uefa navodno pozitivno gleda na ovu ideju jer prepoznaje potencijal za modernizaciju i financijski rast.

Odluka je sada na sjedištu Uefe u Nyonu. Iako dogovor još nije formalno potpisan, poboljšani odnosi i konstruktivni pregovori signaliziraju kraj hladnog rata u europskom nogometu. Ako prijedlog dobije zeleno svjetlo, od sezone 2027/28., po isteku aktualnog ugovora o TV pravima, stiže nova Liga prvaka, po mnogočemu ustupak eliti europskog nogometa.