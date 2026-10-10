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NA SUSRETU U SEVILLI

Uefa je opet kaznila HNS! Evo koliko iznosi kazna za rasizam

Piše Ivan Kužela,
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Uefa je opet kaznila HNS! Evo koliko iznosi kazna za rasizam
Atmosfera na Poljudu na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Uefa je zbog rasističkog i diskriminatornog ispada dijela navijača na porazu od Španjolske 4-1 kaznila HNS cifrom od 20.000 eura. HNS je pod uvjetnom kaznom i Uefa prijeti zabranom prodaje ulaznica

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Hrvatski nogometni savez morat će platiti 20.000 eura zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Španjolske u Ligi nacija, odigranoj 29. rujna. Uefa je kaznu izrekla zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja dijela hrvatskih navijača. Susret je završio pobjedom Španjolske 4-1.

Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči sutrašnje utakmice protiv Španjolske Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči sutrašnje utakmice protiv Španjolske Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči sutrašnje utakmice protiv Španjolske
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osim financijske sankcije, HNS-u je određena i uvjetna zabrana prodaje ulaznica hrvatskim navijačima za iduću gostujuću utakmicu reprezentacije u natjecanju pod okriljem Uefe. Mjera se neće odmah provesti, nego će ostati na snazi kao uvjetna kazna tijekom dvogodišnjeg razdoblja kušnje, koje počinje datumom donošenja odluke.

Hrvatski navijači stoga će moći kupiti ulaznice za sljedeće gostovanje reprezentacije, u Engleskoj. Međutim, ako se u iduće dvije godine ponovi sličan prekršaj, Uefa može aktivirati zabranu prodaje ulaznica za gostujuću utakmicu.

Atmosfera na Poljudu na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
Atmosfera na Poljudu na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odluku je donijela Uefina disciplinska komisija, pozivajući se na članak 14. stavak 2. Disciplinskog pravilnika, koji propisuje sankcije za rasističko i diskriminatorno ponašanje. Mogućnost aktiviranja uvjetne kazne u slučaju ponavljanja sličnog prekršaja predviđena je člankom 26. stavkom 3. istog pravilnika.

Novčana kazna od 20.000 eura izrečena je bezuvjetno, što znači da je HNS mora platiti neovisno o tome hoće li tijekom razdoblja kušnje doći do novog prekršaja.

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