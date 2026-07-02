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'LEX VINICIUS'

Uefa neće primjenjivati pravilo zbog kojeg su već dva igrača zaradila crvene kartona na SP-u

Piše Ivan Tomašković,
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Uefa neće primjenjivati pravilo zbog kojeg su već dva igrača zaradila crvene kartona na SP-u
Foto: Carlos Barria
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"Lex Vinicius", dospjelo je u središte pozornosti u veljači nakon incidenta na utakmici Lige prvaka između Real Madrida i Benfice

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Uefa je potvrdila da u svojim natjecanjima neće primjenjivati kontroverzno novo pravilo o izravnom crvenom kartonu za igrače koji prekrivaju usta tijekom sukoba s protivnicima. Europska krovna nogometna organizacija tako neće iskoristiti mogućnost primjene ovog pravila u Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi.

Na Svjetskom prvenstvu to se pravilo primjenjuje i dva igrača zbog toga su pocrvenila. Paragvajski nogometaš Miguel Almiron isključen je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Turske. Pocrvenio je i igrač Ekvadora Piero Hincapie u šesnaestini finala protiv Meksika. U utakmici koju je Meksiko dobio 2-0, branič Arsenala dobio je izravni crveni karton u 94. minuti. 

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Foto: Eloisa Sanchez

Inače, pravilo, neslužbeno poznato kao "Lex Vinicius", dospjelo je u središte pozornosti u veljači nakon incidenta na utakmici Lige prvaka između Real Madrida i Benfice. Tada je igrač Benfice Gianluca Prestianni podigao dres preko usta dok je razgovarao s Viniciusom Jr.

Vinicius i Kylian Mbappe tvrdili su da je Prestianni nazvao Brazilca majmunom, no to se nije moglo pročitati s usana. Nakon UEFA-ine istrage, argentinski veznjak proglašen je krivim za homofobno ponašanje i suspendiran na šest utakmica, priznavši da je Viniciusu rekao da je "peder".

Ovaj slučaj potaknuo je predsjednika Fife Giannija Infantina da zatraži promjenu koja bi imala "odvraćajući učinak". Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB) usvojio je pravilo uoči Svjetskog prvenstva 2026., dopuštajući organizatorima natjecanja da po vlastitoj procjeni sankcioniraju igrače izravnim crvenim kartonom.

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Foto: Rodrigo Antunes

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