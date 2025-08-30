Prvo će se kolo igrati od utorka (16. rujna) do četvrtka (18. rujna), a ostala kola u utorak i srijedu, osim posljednjeg koje se igra 28. siječnja i to sve utakmice. Najbolji osam prolazi u osminu finala, a od 9. do 24. mjesta u doigravanje
SPEKTAKULARNI SUSRETI
Uefa objavila raspored LP: Tudor na Kovača u prvom kolu!
Uefa je objavila raspored utakmica za ligašku fazu Lige prvaka. Već u prvom kolu imat ćemo nekoliko fantastičnih utakmica dilejm Europe. Evo najzanimljivih dvoboja po kolima.
1. kolo (16. - 18. rujan)
- Athletic Club - Arsenal 16.09.
- Juventus - Borussia Dortmund 16.09.
- Liverpool - Atletico Madrid 17.09.
- Bayern - Chelsea 17.09.
- Newcastle - Barcelona 18.09.
2. kolo (30. rujan - 1. listopad)
- Barcelona - PSG 1.10.
- Villarreal - Juventus 1.10.
3. kolo (21. - 22. listopad)
- Arsenal - Atletico Madrid 21.10.
- Bayer Leverkusen - PSG 21.10.
- Real Madrid - Juventus 22.10.
4. kolo (4. - 5. studeni)
- Liverpool - Real Madrid 4.11.
- PSG - Bayern 4.11.
- Manchester City - Borussia Dortmund 5.11.
5. kolo (25. - 26. studeni)
- Chelsea - Barcelona 25.11.
- Arsenal - Bayern 26.11.
- PSG - Tottenham 26.11.
- Atletico Madrid - Inter 26.11.
6. kolo (9. - 10. prosinac)
- Inter - Liverpool 9.12.
- Atalanta - Chelsea 9.12.
- Real Madrid - Manchester City 10.12.
7. kolo (20. - 21. siječanj)
- Inter - Arsenal 20.01.
- Tottenham - Borussia Dortmund 20.01.
- Marseille - Liverpool 21.01.
8. kolo (28. siječanj)
- Napoli - Chelsea
- PSG - Newcastle
- Borussia Dortmund - Inter
