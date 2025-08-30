Obavijesti

SPEKTAKULARNI SUSRETI

Uefa objavila raspored LP: Tudor na Kovača u prvom kolu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Prvo će se kolo igrati od utorka (16. rujna) do četvrtka (18. rujna), a ostala kola u utorak i srijedu, osim posljednjeg koje se igra 28. siječnja i to sve utakmice. Najbolji osam prolazi u osminu finala, a od 9. do 24. mjesta u doigravanje

Uefa je objavila raspored utakmica za ligašku fazu Lige prvaka. Već u prvom kolu imat ćemo nekoliko fantastičnih utakmica dilejm Europe. Evo najzanimljivih dvoboja po kolima. 

1. kolo (16. - 18. rujan)

  • Athletic Club - Arsenal 16.09.
  • Juventus - Borussia Dortmund 16.09.
  • Liverpool - Atletico Madrid 17.09.
  • Bayern - Chelsea 17.09.
  • Newcastle - Barcelona 18.09.

2. kolo (30. rujan - 1. listopad)

  • Barcelona - PSG 1.10.
  • Villarreal - Juventus 1.10. 

3. kolo (21. - 22. listopad) 

  • Arsenal - Atletico Madrid 21.10.
  • Bayer Leverkusen - PSG 21.10.
  • Real Madrid - Juventus 22.10.

4. kolo (4. - 5. studeni)

  • Liverpool - Real Madrid 4.11.
  • PSG - Bayern 4.11.
  • Manchester City - Borussia Dortmund 5.11.

5. kolo (25. - 26. studeni)

  • Chelsea - Barcelona 25.11.
  • Arsenal - Bayern 26.11.
  • PSG - Tottenham 26.11.
  • Atletico Madrid - Inter 26.11.

6. kolo (9. - 10. prosinac)

  • Inter - Liverpool 9.12.
  • Atalanta - Chelsea 9.12.
  • Real Madrid - Manchester City 10.12.

7. kolo (20. - 21. siječanj)

  • Inter - Arsenal 20.01.
  • Tottenham - Borussia Dortmund 20.01.
  • Marseille - Liverpool 21.01.

8. kolo (28. siječanj)

  • Napoli - Chelsea
  • PSG - Newcastle
  • Borussia Dortmund - Inter

