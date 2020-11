Uefa objavila scenarije: Euro bi se mogao igrati i bez navijača

Okvirni program Eura ostaje nepromijenjen i predviđa odigravanje utakmica u 12 gradova. Svaki od domaćina odabrat će dva do tri scenarija i razrađivati ih s Uefom

<p>Europski nogometni savez (Uefa) priprema četiri scenarija za provedbu <strong>Europskog prvenstva</strong> za nogometaše koje će biti održano 2021., a konačna odluka će biti poznata do 5. ožujka, objavili su iz Uefe.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' na Poljudu</b></p><p>Prvi scenarij se temelji na pretpostavci da će odgođeni Euro, koji je trebao biti održan ove godine, biti održan u 12 gradova i 11 država od 11. lipnja od 11. srpnja te da će situacija s pandemijom Covida-19 biti pod potpunom kontrolom pa će i gledatelji moći popuniti stadione u punom kapacitetu.</p><p>U drugom scenariju se predviđa popunjenost stadiona između do najmanje polovice kapaciteta, u trećoj varijanti bi bilo zauzeto oko 30 posto mjesta na tribinama, a najlošiji scenarij se odnosi na održavanje natjecanja bez gledatelja, kao što je sada slučaj s natjecanjima pod ingerencijom Uefe.</p><p>Okvirni program Eura ostaje nepromijenjen i predviđa odigravanje utakmica u 12 gradova, a to su Bilbao (Španjolska), London i Glasgow (Velika Britanija), Muenchen (Njemačka), Rim (Italija), Baku (Azerbajdžan), Sankt Peterburg (Rusija), Budimpešta (Mađarska), Bukurešt (Rumunjska), Amsterdam (Nizozemska), Dublin (Irska) i Kopenhagen (Danska).</p><p>Svaki od domaćina će u dogovoru s Uefom izabrati dva do tri scenarija i u nadolazećim tjednima napraviti odgovarajuće planove za njihovu provedbu, priopćili su iz Europskog nogometnog saveza.</p>