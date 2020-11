Maradona i Hrvati: Jesam li ja kod vas naslijedio neku zemlju?

U četiri dolaska u Hrvatsku jednom se tukao ispred noćnoga kluba, jednom divljao i skakao u VIP loži, a jednom - namjestio utakmicu?! Tako barem tvrdi njegov suigrač iz šampionske generacije

<p>Topla subotnja večer, onaj stari Maksimir sa stajanjem na tri tribine i spektakl kakav mlada Hrvatska još nije doživjela. Napunio je stadion i dolazak Hajduka i reprezentativni ogled s Meksikom, ali tog 4. lipnja 1994. došao je svjetski doprvak, došla je Argentina s ikonom <strong>Diegom Maradonom</strong>.</p><p>Utakmica je bila prijateljska, Argentina se pripremala za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, a Hrvatska hvatala svjetsku slavu i zalet za velike stvari koje su godinama kasnije uslijedile. Prvi su put u domovini nastupili "vatreni", prvi su put na teren skupa istrčali Boban, Šuker, Prosinečki, Asanović...</p><p>Bila je to i <strong>Ćiri Blaževiću</strong> prva utakmica na klupi reprezentacije u Maksmiru, a izveo je sastav: Ladić - Štimac, Jerkan, Bilić - Turković, Prosinečki (od 83. Mladenović), Boban, Asanović (od 46. S. Andrijašević), Jarni - Šuker (od 75. Cvitanović), Jurčević (od 46. Mornar).</p><p>S druge strane moćni "gauči", <strong>Alfio Basile</strong> u momčadi je imao Maradonu, Caniggiu, Batistutu, Simeonea, Redonda...</p><p>Završilo je 0-0, nakon pola sata igre počeo je pljusak, koji nije jenjavao do kraja utakmice, 40.000 navijača pokušalo se zaštititi od kiše, nogomet je bio nikakav, bez šansi, ali rijetki su otišli kući razočarani. Jer svjedočili smo nečem velikom, okršaju s gomilom zvijezda na terenu. I prvom dolasku Diega Maradone u Hrvatsku.</p><p>Godinama kasnije, valjda kako i dolikuje Maradoninom kontroverznom životu, pojavila se sumnja da je ishod te utakmice bio dogovoren. Naime, Maradonin suigrač iz šampionske generacije 1986. <strong>Oscar Ruggeri</strong> u TV emisiji s Diegom Forlanom na pitanje svoga gosta koliko je sumnjivih utakmica odigrao, rekao je:</p><p>- Sjećam se samo jedne, protiv Hrvatske! Ta je utakmica došla u totalno pogrešno vrijeme jer tek smo se bili vratili s turneje i u samo nekoliko dana igrali smo protiv Ekvadora i Izraela, a čekao nas je još jedan naporan meč, protiv Hrvatske. U Zagreb smo došli preumorni, jedva smo stajali - opisivao je Ruggeri, koji je igrao cijelu utakmicu, a izbornik Basile, zanimljivo, unatoč svojim "preumornim igračima" obavio je samo tri zamjene.</p><p>- Sjećam se jako dobro da je Hrvatska imala strašnu momčad, igrali su <strong>Boban</strong>, Šuker, pa onaj plavi iz Reala Prosinečki… Bili su napaljeni, a mi smo jedva stajali na nogama od putovanja. Diego je dobro poznavao Šukera i uslijedili su dogovori na svim stranama terena. Sve dok nije pao konačan dogovor: 'Nećemo napadati jedni druge' - dodao je Ruggeri.</p><p>Dakako, <strong>Šuker</strong> i HNS sve su demantirali, ali prvi Maradonin dolazak u Hrvatsku tako je ostao - kontroverzan. Kad je došao na finale Davis Cupa, skakao je i urlao, što u loži i još ktome na tenisu baš i nije uobičajeno, a u Dubrovniku se tukao ispred noćnoga kluba nakon izlaska. Jedino je za posjeta Novom Vinodolskom bio miran.</p><p>No, daleko od toga da su četiri dolaska u Lijepu našu jedina poveznica Diega s Hrvatskom.</p><p>Naime, još kao tinejdžera u reprezentaciju Argentine gurao ga je tehnički direktor reprezentacije <strong>Rudolf Rodolfo Kralj</strong>, nekad igrač HAŠK-a, Građanskog i Hajduka, koji se skrasio u Južnoj Americi prije Drugog svjetskog rata. Nije uspio uvjeriti izbornika Cesarea Menottija da uzme Maradonu u momčad za Svjetsko prvenstvo 1978., kojem su bili domaćini.</p><p>Na SP-u igrača do 20 godina u Japanu 1979. Argentina je pobijedila SFRJ 1-0, Maradona je proglašen najboljim igračem prvenstva, a drugi je najbolji bio <strong>Ivan Gudelj</strong>. Hrvat <strong>Thomas Felipe Carlovich</strong>, koji je također umro ove godine, za Maradonu je bio najbolji igrač u povijesti Rosarija.</p><p>Argentinski su, pak, biografi zaključili da Diegova majka Dalma Salvadore Franco Tote ima i hrvatske korijene! Naime, njegova baka Salvadora bila je kćerka hrvatskog iseljenika Matea Cariolichija, koji je, tvrde, rodbinski povezan s dinastijom Polich, nasljednicom svjetskog putnika Marca Pola, rođenog na Korčuli.</p><p>- Jesam li ja u Hrvatskoj naslijedio neku skupu nekretninu? - našalio se Maradona kad su ga u Novom Vinodolskom 2005. pitali za hrvatsko porijeklo.</p><p>Ime Dalma dao je i kćeri.</p>