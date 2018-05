Uefa optužila Buffona! 'Sudac ima kantu smeća umjesto srca'

Bivši talijanski reprezentativac poslan je na 'hlađenje' u završnim minutama uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka Juventusa protiv Real Madrida, kada su Madriđani diskutabilnim penalom prošli u sljedeću fazu natjecanja.

BBC Sport prenosi da je Uefa optužila Buffona za kršenje 'osnovnih načela ponašanja' svojom izjavom nakon utakmice:

- Momčad je dala sve od sebe, ali ljudsko biće ne može tako uništiti snove na kraju nevjerojatnog obrata dvojbenom situacijom.

“Only someone who has a rubbish bin where the heart should be could make these kind of choices.”



