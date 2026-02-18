Uefa pokrenula istragu zbog rasizma. Viniciusu su podršku dali suigrači i Gianni Infantino

Europska nogometna federacija (UEFA) pokrenula je istragu nakon optužbi za rasizam koje je napadač Real Madrida, Brazilac Vinicius Junior, izrekao protiv argentinskog napadača Benfice Gianluce Prestiannija tijekom prve utakmice doigravanja Lige prvaka u Lisabonu. Utakmica, koju je Real Madrid dobio 1-0, prekinuta je na desetak minuta nakon što se brazilski napadač požalio francuskom sucu Francoisu Letexieru da ga je Argentinac nazvao "majmunom". Potonji je te optužbe opovrgnuo na svom Instagram računu.

Foto: Pedro Nunes

"UEFA je imenovala istražitelja za etiku i disciplinu kako bi istražio navode o diskriminirajućem ponašanju tijekom doigravanja Lige prvaka između Benfice i Real Madrida," objavila je UEFA u srijedu.

Vinicius je postigao jedini gol na utakmici u 50. minuti, no potom je nesportskim ponašanjem ismijavao publiku na Luzu zbog je došao u sukob s nekoliko igrača portugalskog kluba. Sudac je pokušao primiriti situaciju pokazavši Viniciusu žuti karton, a baš kada se činilo da će se utakmica nastaviti, "Gaučo" je prekrio usta majicom i nešto dobacio Brazilcu. Uzrujani Vinicius je potrčao prema sucu, optuživši Prestiannija za rasizam.

Sudac je potom prekinuo utakmicu na gotovo deset minuta, Vinicius je prvotno odbijao nastaviti, no strasti su se nekako smirile i dvoboj je bez ikakvih sankcija nasavljen.

"Rasisti su prije svega kukavice. Moraju staviti majice preko usta kako bi pokazali koliko su slabi," napisao je Vinicius na Instagramu nakon utakmice.

"Neprihvatljivo je. Vini nam je rekao da ga je tip nazvao majmunom dok se skrivao ispod majice. Htjeli smo napustiti teren, ali na kraju smo razgovarali s ekipom," reagirao je francuski veznjak Real Madrida Aurelien Tchouameni na Movistar+.

Oglasio se i francuski napadač Kylian Mbappe koji je istaknuo kako Prestianni "nije zaslužio igrati u Ligi prvaka."

"Pleši, Vini, i nikad nemoj stati. Nikada nam neće reći što bismo trebali, a što ne bismo trebali raditi," dodao je Mbappe na svom X računu.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino također je izrazio podršku Viniciusu, rekavši da je "šokiran i ožalošćen" incidentom u Lisabonu, u poruci objavljenoj na Instagramu.

"U našem sportu i društvu apsolutno nema mjesta za rasizam. Potrebno je da sve uključene strane poduzmu mjere i pozovu odgovorne na odgovornost," dodao je čelnik FIFA-e, a istovremeno "čestitavši " francuskom sucu Letexieru na aktiviranju antirasističkog protokola.

S druge strane, Prestianni, koji je dobio podršku od svog kluba na društvenim mrežama, objavio je na Instagramu kako "nikada nije izrekao rasističke uvrede protiv Viniciusa, koji je nažalost pogrešno protumačio ono što je mislio da je čuo. Nikada nisam bio rasist ni prema kome i osuđujem prijetnje koje sam primio od igrača Real Madrida," napisao je.