Uefa potvrdila: Messi protiv Yamala krajem ožujka u Kataru!

Nogometne reprezentacije Španjolske i Argentine, kao aktualni prvaci Europe i Južne Amerike, sučelit će se 27. ožujka sjedeće godine na Lusail stadionu u Katru u utakmici koja se popularno zove "Finalissima", objavila je u petak Uefa.

Nogometne federacije Europe i Južne Amerike odlučile su 2021. obnoviti sučeljavanje prvaka dvaju kontinenata, pa je godinu dana kasnije na londonskom Wembleyju održana prva "Finalissima" u kojoj je Argentina pobijedila Italiju s 3-0.

Ovaj puta utakmica će se igrati na stadionu Lusail, 20 km udaljenom od Dohe, koji je ugostio finale SP 2022. u kojem je Argentina osvojila treći naslov svjetskog prvaka, pobijedivši nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca Francusku 4-2 (bilo je 3-3 nakon produžetaka).

Španjolska i Argentina dosad su odigrale 14 utakmica, a obje su reprezentacije upisale po šest pobjeda. Posljednji puta su se sučelili u ožujku 2018. u prijateljskoj utakmici u Madridu, a Španjolska je tada slavila sa 6-1.