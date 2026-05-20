Uefa sprema veliku promjenu: Kvalifikacije za Euro i SP igrat će se po formatu Lige prvaka?!
Europski nogomet na korak je do revolucionarne promjene koja bi mogla zauvijek promijeniti sustav kvalifikacija za velika natjecanja. Prema objavi poznatog talijanskog sportskog novinara Tancredija Palmerija, kvalifikacije za Europsko i Svjetsko prvenstvo uskoro bi mogle dobiti potpuno novi format, po uzoru na sustav koji je nedavno uveden u Ligi prvaka.
Palmeri je na društvenoj mreži X (bivši Twitter) otkrio detalje plana koji naziva "povijesnom odlukom". Prema njegovim informacijama, reprezentacije će biti podijeljene u dvije jakosne lige. Gornji rang činilo bi 36 najboljih reprezentacija podijeljenih u tri skupine po 12 momčadi, dok bi ostatak reprezentacija bio smješten u donjem rangu, također podijeljenom u tri skupine. Svaka reprezentacija odigrala bi samo šest utakmica protiv šest različitih protivnika, tri kod kuće i tri u gostima.
Ždrijeb bi se odvijao po principu "švicarskog modela", slično kao u novoj Ligi prvaka, gdje bi se momčadi izvlačile iz tri različita pota kako bi se osigurali raznoliki dvoboji. Konačni detalji, poput broja reprezentacija koje će se izravno kvalificirati i onih koje će ići u doigravanje, trebali bi biti definirani u rujnu.
Talijani u očaju, ostali se nadaju pravednijem sustavu
Objava je izazvala lavinu reakcija među nogometnim fanovima, a posebno su se istaknuli komentari talijanskih navijača. Poznati po dramatičnim ispadanjima u kvalifikacijama posljednjih godina, unatoč osvajanju Eura, mnogi su Talijani s crnim humorom dočekali vijest. "Bit će predivno ostati bez plasmana i s ovim formatom" i "Sada se više nikad nećemo kvalificirati", samo su neki od ciničnih komentara koji su preplavili objavu. Ovaj pesimizam postao je zaštitni znak talijanskih navijača kada je riječ o reprezentaciji.
S druge strane, dio navijača pozdravio je promjenu kao korak prema pravednijem i uzbudljivijem natjecanju. Mnogi smatraju da bi ovakav sustav smanjio broj nezanimljivih utakmica između nogometnih velesila i autsajdera te povećao natjecateljsku draž svake utakmice. Pojedini komentari spominju kako se o ovakvim idejama već raspravljalo unutar Uefe, što sugerira da je odluka rezultat dugoročnog planiranja modernizacije.
Iako Uefa još nije službeno potvrdila ovu promjenu, vijest je neovisno prenio i ugledni dopisnik Sky Newsa Rob Harris, što joj daje na težini. Glavni cilj reforme je usklađivanje s klupskim kalendarom, uz povećanje komercijalnog i sportskog interesa za reprezentativni nogomet. Cijela nogometna javnost s nestrpljenjem iščekuje rujan, kada bi trebali biti poznati svi detalji koji će oblikovati budućnost međunarodnih natjecanja.
*Uz korištenje AI-ja
