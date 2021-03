Uefa je u srijedu odlučila ukinuti ograničenje od 30 posto popunjenosti stadiona što je odlučeno u listopadu prošle godine, ostavljajući lokalnim vlastima da odluče o eventualnim ograničenjima, posebice s obzirom da se približava Europsko nogometno prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 11. srpnja održati u 12 europskih gradova.

"S obzirom na to da se svaki od 55 saveza članova Uefe na svoj način suočava s pandemijom, takvo ograničenje više nije potrebno", pojašnjava svoju odluku Uefa.

Reprezentacijama će biti dopušteno po pet zamjena. To je pravilo uvedeno kao privremena mjera zbog poteškoća s kojima su momčad suočene tijekom pandemije koronavirusa i trenutačno je na snazi u utakmicama između europskih klubova te na kvalifikacijskim utakmicama za SP 2022. u Europi.

"Kako razlozi za pravilo o pet zamjena ostaju valjani, a s obzirom na to da se to pravilo već provodi na kvalifikacijskim utakmicama za SP koje traju od ožujka 2021. do ožujka 2022., odlučeno je da se dopuna proširi na Uefin Euro 2020. u lipnju i srpnju 2021. ove godine te na finale Uefine Lige nacija u listopadu 2021. i razigravanje za ispadanje iz Uefine Lige nacija u ožujku 2022.", stoji u priopćenju Uefe.