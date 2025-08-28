Obavijesti

Uefa uoči ždrijeba Lige prvaka objavila novu satnicu finala

Piše HINA,
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Uefa pomiče početak finala Lige prvaka na 18 sati već od ove sezone. Navijači će uživati u boljem iskustvu, a gradovi domaćini u većim zaradama. Raniji početak donosi sigurniji povratak kući

Europski nogometni savez (Uefa) objavio je u četvrtak, nekoliko sati prije održavanja ždrijeba ovosezonske Lige prvaka, kako će se vrijeme početka finala pomaknuti s 21 na 18 sati i to već od ove sezone.

Ovosezonski finale Lige prvaka igrat će se 30. svibnja sljedeće godine u Budimpešti, a u UEFA-i smatraju kako će pomicanje početka utakmice za tri sata naprijed ojačati iskustvo za navijače i igrače, dok će gradovima domaćinima omogućiti i veću zaradu, dok će se optimiirati i logistička strana samog događaja.

"Naš je cilj učiniti dan finala Lige prvaka istinskim iskustvom za uživanje za sve koji žele biti dio događaja, a istodobno i kreirati atmosferu dobrodošlice za obitelji i djecu. Navijači koji će putovati na utakmicu imat će lakši pristup javnom prijevozu, pogotovo nakon utakmice, a samim time i sigurniji i udobniji povratak sa stadiona. Za gradove domaćine ova će promjena ojačati pozitivan ekonomski učinak jer će navijači i nakon utakmice imati priliku za nastavak slavlja. Raniji početak utakmice znači i da će mlađi gledatelji koji će pratiti utakmicu putem televizijskog prijenosa moći lakše dočekati kraj", objavila je Uefa.

