UFC bizarnom odlukom pomaže Jonesu protiv Miočića? Napravili presedan kakav se ne pamti...

Stara izreka kaže da sve staro opet postaje novo, a očito to vrijedi i za MMA rukavice. Uoči subotnjeg UFC-a 309, kojeg će predvoditi borba Stipe Miočića i Jona Jonesa, promocija je obavijestila borce da će koristiti staru verziju UFC rukavica umjesto novijih, koje su debitirale 1. lipnja. Najpoznatiji MMA novinar Ariel Helwani prvi je izvijestio o ovoj promjeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Nova Miočićeva tetovaža | Video: Stipe Miocic/ Instagram

"UFC je obavijestio borce koji je bore u subotu na UFC-u 309 u New Yorku da će se koristiti stare rukavice umjesto novih koje su predstavljene u lipnju, tvrdi nekoliko izvora. Točan razlog zašto, u ovom trenutku, nije poznat", piše Helwani.

Novije rukavice dizajnirane su s ciljem smanjenja bockanja očiju (tzv. eye poke) i ozljeda ruku te su bile manje krute od prethodne verzije, s novim šavovima, podstavom, čičkom i otvorima za prste. Predstavljene su na UFC-u 302 u New Jerseyju, no rukavice su izazvale kontroverze jer su se neki borci javno izjasnili protiv njih. Navijači su također komentirali da bi nove rukavice mogle dovesti do manjeg broja nokauta, što potvrđuje i statistika. Dok su borci nosili staru verziju rukavica, šansa za nokaut iznosila je 32,4 posto, a s novima je pala za čak 10 posto.

Odluka UFC-a da, pred najveći event godine, napravi ovakav presedan mogla bi pogodovati Jonesu, koji je poznat po ubodima u oko. Prljavu taktiku je koristio u brojnim borbama, uključujući one s Gloverom Teixeirom, Quintonom Jacksonom, Lyotom Machidom, Mauriciom Ruom i Alexanderom Gustafssonom. Lista je duga, a popis svih boraca koje je Jones ubo u oko bio bi još duži.

Problem za Miočića predstavlja i činjenica da je već pretrpio tešku ozljedu rožnice zbog jednog takvog uboda. Ozljeda se dogodila u drugom meču protiv Daniela Cormiera, koji je u više navrata ubo Miočića u oko. Sudac Hearb Dean borbu je morao u jednom trenutku prekinuti kako bi Stipe dobio priliku za oporavak. Iako je Miočić u konačnici pobijedio, cijena je bila visoka jer je morao na operaciju zbog koje je iz oktogona izbivao godinu dana.

Podsjetimo, veliki UFC 309 event održat će se u Madison Square Gardenu u New Yorku, a glavna borba očekuje se između šest i sedam ujutro po hrvatskom vremenu.