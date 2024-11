Miočić: Jones je prvi govorio s...a o meni. Još sam onaj stari, a o mirovini stalno razmišljam

Stipe Miočić (42, 20-4-0) vratit će se u oktagon nakon čak 1330 dana u borbi za pojas teške UFC kategorije protiv Jona Jonesa (37, 27-1-0). Prvotno se ova borba trebala održati prije godinu dana, ali je odgođena zbog Jonesove ozljede prsnog mišića.

Miočić, američki borac hrvatskog podrijetla, posljednju je borbu imao u ožujku 2021. kada je izgubio od Francisa Ngannoua.

- Nisam očekivao povratak u oktagon. Toliko se toga dogodilo, htio sam treću borbu s Francisom, nisam ju dobio, a on je otišao iz UFC-a u PFL. Onda je Jones prešao u tešku kategoriju, htio sam ga i drago mi je da sam ga dobio. Ne stresiram se oko borbi i protivnika. Imam djecu o kojoj se brinem, moju suprugu... Jednostavno me ne brinu takve stvari i UFC-u - rekao je Stipe u intervjuu za ESPN.

Jones se 2020. borio protiv Dominicka Reyesa, a lani se vratio u oktagon. Prešao je iz poluteške u tešku kategoriju i osvojio pojas prvaka pobjedom nad Cyrilom Ganeom giljotinom u prvoj rundi.

Zagreb: Stipe Mio?i? na treningu s Mirkom Filipovi?em | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Miočić je poručio kako bi se vratio u kavez i da mu protivnik nije Jones.

- Bio bih tu i bez ove borbe. Dobro je vratiti se. Sad moram ispuniti medijske obaveze, što je tu je. Nije me bilo tri godine, već me netko pitao je li mi nedostajao i ovaj dio sporta, presice i medijske obaveze. S godinama sam prihvatio da je to dio ove igre, biznisa. To sam prihvatio, ne smeta mi. Ljudi žele čuti moj glas! Nikad nisam bio najveći govornik, ali netko me valjda razumije - poručio je Stipe i stao na kraj glasinama o tome hoće li se umiroviti nakon ove borbe.

Miočić: 'Mirovina? Svaku borbu o tome razmišljam'

- Mirovina? Pitajte me to nakon borbe. Ne mogu sada razmišljati o tome. Moram obaviti posao. Uzbuđen sam i nervozan na pozitivan način. Nakon svake borbe razmišljam o odlasku u mirovinu. Tako je od moje prve borbe, i, eto, sada sam tu... Uvijek želim borbu. Volim borbe i ovaj sport. Ali, prihvatio bih i da se nisam vratio u kavez i da sam odšetao od ovog sporta - poručio je Stipe.

Zagreb: UFC borac Stipe Mio?i? | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Novinar ESPN-a pitao ga je što voli u MMA-u i borbama.

- Zapravo, ništa, haha! Ono što volim oko ovog sporta su treninzi s mojim timom, mi smo poput jedne velike obitelji. I to je zaista zakon. Kako je bilo trenirati bez planirane borbe? Super! Nisam se svakog dana budio kako bi me netko tukao...Mogao sam uzeti slobodan dan kada bih to htio ili se posvetiti saniranju ozljeda. Mogao sam biti uz djecu, to je najteža stvar. Moji klinci stalno rade neke kul stvari i često propuštam te trenutke. Užasno je, ali bit će vremena i za te stvari.

Jonesa mnogi smatraju najboljim MMA borcem svih vremena. S 23 godine je osvojio pojas prvaka poluteške kategorije i time postao najmlađi prvak u povijesti UFC-a, rekord koji i danas drži. Nikad nije izgubio na sudačku odluku ili prekid borbe, jedini mu je poraz kontroverza diskvalifikacija protiv Matta Hamilla.

Miočić: 'Jones je prvi počeo pričati sr***a'

Novinar ESPN-a tim je povodom pitao Miočića želi li nešto dokazati u borbi protiv Jonesa.

- Stari, uvijek imam nešto za dokazati u sportu. Sportaš sam koji želi pobjeđivati, svaki put uđem u ring s ciljem da nešto dokažem. Što sada želim dokazati? Želim dokazati da sam i dalje onaj stari Stipe. Ovo je borba najboljih, jedva čekam, u mojoj glavi uopće ne sumnjam da i dalje mogu.

Zagreb: UFC borac Stipe Mio?i? | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ponovno se osvrnuo i na trenutak kada je nazvao Jonesa "kujom".

- Mislim, on je prvi počeo pričati gluposti o meni, da će mi razbiti guzicu i takve stvari. Zato sam mu rekao: 'Pa hajde, samo daj, kujo!'. Žao mi je, ali doslovno je pričao s**nja. Svejedno mi je.