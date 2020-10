UFC je ispunio Khabibu želju: Sada je prvi na 'P4P' ljestvici!

Khabib je imao samo jednu želju nakon umirovljenja, a UFC mu je ispunio tu želju. 'Dagestanski orao' prvi je na ljestvici pound-for-pound boraca, Amerikanac hrvatskih korijena Stipe Miočić je četvrti

<p><strong>Khabib Nurmagomedov</strong> je pobjedom protiv Justina Gaethjea dokazao da mu nitko ne može parirati. Poslije meča oprostio se od UFC-a, a od njih je htio da mu ispune samo jednu želju - prvo mjesto pound-for-pound boraca. Dana White mu je tu želju ispunio, a kako i ne bih kad mu je ovaj uprihodio bogatstvo samo od svojih borbi. </p><p>- Samo jednu stvar želim od UFC-a, a to je da me stave na prvo mjesto 'pound for pound' liste, jer to zaslužujem. Apsolutni UFC-ov prvak lake kategorije. 29 pobjeda u 29 borbi. Mislim da to zaslužujem - rekao je Khabib nakon što je trokutom poslao na spavanje Justina Gaethjea, obranio svoj naslov lake kategorije i na kraju otišao u zasluženu mirovinu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabib pliva uzvodno u rijeci</strong></p><p>Pound for pound lista je popis najboljih UFC boraca u povijesti na temelju opće sposobnosti i rezultata u svojoj diviziji što znači da se u obzir ne uzima fizička razlika u kategorijama. Tako je UFC ažurirao svoju listu nakon zadnje priredbe i stavio Khabiba na prvo mjesto, dok je Jon Jones pao na drugu poziciju. </p><p>Na trećem mjestu ove liste se nalazi Israel Adesanya, prvak srednje kategorije, dok je četvrti Stipe Miočić, prvak teške kategorije.</p><p><br/> Khabib je na Instagramu otkrio zbog koja tri sastojka je imao uspješnu karijeru:</p><p>- Cijeli život sam radio, ništa nisam lagano dobio i ništa nisam dobio jer sam dobar čovjek. Naporan rad, vjera u Alaha i strpljenje. Zbog ta tri sastojka sam bio uspješan uz kontrolu savjete mog oca, koji je puno vremena proveo sa mnom - napisao je Khabib.</p>