'Išao je na polugu za oca, ali se predomislio. Nije želio ozlijediti Justina pred očima roditelja'

Khabib Nurmagomedov (32) bio je u dominantnoj poziciji protiv Justina Gaethjea (31) te je htio izvući armbar, najdražu polugu pokojnog oca. No, sjetio se rečenice njegova protivnika i odlučio ipak završiti meč trokutom

<p>Rekao je majci da je ovo njegova posljednja borba u UFC-u bez oca. <strong>Abdulmanap Nurmagomedov </strong>(58) preminuo je od komplikacija izazvanih zarazom korona virusom, a to je slomilo sina mu <strong>Khabiba</strong>. Ali, želio je obraniti taj pojas još jednom i izvući armbar, najdražu polugu pokojnog oca.</p><p>- Rekao mi je da je, gledajući intervjue koje su radili preko tjedna, primijetio kako Justin govori da neće tapkati ni u kom slučaju. Znao je da Justin nema namjeru tapkati. Kad je krenuo u završnicu borbe, bila je to omiljena pozicija njegovog oca, ulazak u polugu na ruku iz trokuta. To mu je bio najdraži očev način za završiti borbu - rekao je Daniel Cormier za ESPN pa nastavio: </p><p>- Tako da, kad je ušao u zahvat, išao je napraviti polugu na ruku. No, sjetio se onoga što je Justin pričao cijeli tjedan i odlučio je da ga ne želi ozlijediti pred roditeljima. Zato je otišao u trokut na vrat i uspavao ga.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabib pliva uzvodno</strong></p><p>Novinar ESPN-a <strong>Ariel Helwani </strong>bio je u nevjerici. Dagestanski šampion se usred meča prisjetio rečenica svog protivnika te znao da ga roditelji gledaju iz publike. Oni koji ga najviše vole te ne bi željeli vidjeti svog sina u velikim bolovima. </p><p>- Vjeruj mi, upravo to mi je Khabib rekao. Rekao je 'Nisam ga htio ozlijediti pred njegovim roditeljima pa sam si rekao da ću ga zatvoriti u trokut. Ako zaspe, zaspao je, probudiš ga i dobro je'. Upravo to mi je rekao. Nije htio ozlijediti Justina pred njegovim roditeljima.</p><p>Justin je doveo roditelje na Fight Island, prvi su put u životu napustili SAD i cijeli tjedan proveli s njim u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zaradom od ove borbe osigurao im je sigurnu budućnost u mirovini, a ako su DC-jeve riječi istinite, Khabib je pokazao zašto je veliki prvak. Otac Abdulmanap više nije uz njega, ali pokazao je veliko poštovanje prema Gaethjeu i njegovim roditeljima.</p>