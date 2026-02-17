UFC nahvalio Deliju uoči borbe: 'Razvalio je u debiju, sada ide po novi skalp protiv Moldavca'

Najbolji hrvatski teškaš Ante Delija (35 godina, 26-7) ovog vikenda po treći put ulazi u UFC-ov oktogon, a protivnik mu je Serghei Spivac (31, 17-6). Meč se održava u Houstonu u Teksasu 27. veljače, Delija će nastupiti u 11. borbi na eventu, a njegov ulazak u oktogon očekuje se oko četiri sata ujutro u nedjelju.

Dubrovčanin do sada ima jednu pobjedu i jedan poraz u UFC-u. U debiju je demolirao Marcina Tyburu u prvoj rundi, dok je u drugom meču izgubio od Walda Cortesa-Acoste nakon kontroverzne odluke. Hrvatski borac u prvoj rundi je serijom udaraca natjerao suca na prekid i, misleći da je pobijedio, počeo slaviti. Potom su suci napravili presedan i otišli pogledati snimku na kojoj su utvrdili kako je Delija na početku serije udaraca nehotično pogodio Amerikanca u oko. Borba je potom nastavljena, a Cortes-Acosta pobijedio je nokautom.

Foto: Instagram

Protiv Moldavca se želi vratiti pobjedama, a prilika je idealna. Spivac je u lošem nizu, ima dva poraza zaredom, odnosno tri u posljednja četiri meča. Trenutno je sedmorangirani teškaš i njegovom pobjedom Delija bi došao nadomak top 5 pozicije u „kraljevskoj diviziji”.

Meč je na službenim stranicama najavio i UFC, a izrazito pohvalno su pisali o Deliji.

"Teškaši koji žele pokrenuti stvari u pravom smjeru na početku godine sukobljavaju se u Teksasu, gdje se Serghei Spivac suočava s Antom Delijom. Nakon što je prošle godine u Parizu u svom debiju razvalio Tyburu, Delija je relativno brzo promijenio smjer i suočio se s Waldom Cortesom Acostom 1. studenog te se u nekoliko kaotičnih trenutaka činilo kao da je ostvario drugu uzastopnu pobjedu u prvoj rundi zaustavljanjem. No, borba je ponovno pokrenuta nakon što je utvrđeno da je 'Salsa Boyu' ubo oko, a Cortes Acosta je to iskoristio i ubrzo nakon toga savladao hrvatsku silu.

Foto: Instagram

Ovo se čini kao jedan od onih parova u kojima će pobjednik imati veće prilike kasnije tijekom godine, a poraženi borac morat će se boriti kako bi se održao protiv nadolazeće konkurencije u diviziji. Takav potencijalni zaokret trebao bi rezultirati time da se obojica pojave u Teksasu spremni za borbu u subotu navečer.", stoji na službenoj stranici UFC-a.