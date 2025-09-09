UFC nije gubio vrijeme nakon sjajne pobjede Ante Delije! Već je dobio ponudu za novu borbu

Hrvatski MMA borac Ante Delija (35) imao je fantastičan debi u UFC-u. Nakon samo dvije minute borbe slavio je tehničkim nokautom protiv Marcina Tybure, koji je rangiran kao sedmi borac u teškoj kategoriji. Jasno, Deliji su tom uvjerljivom pobjedom porasle dionice u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji.

Ipak, mnogi su propustili Delijinu borbu zato što je ona bila u preliminarnom dijelu programa koji nije bio obuhvaćen u televizijski prijenos. Sigurno će biti veliki interes MMA fanova za sljedeći Delijin meč, a hrvatski borac otkrio je u razgovoru za Libertas TV kako je dobio ponudu UFC-a za borbu u glavnom dijelu večeri.

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ne smijem puno otkriti, ali zvali su me u ponedjeljak i ponudili borbu. Mislim da ću uskoro opet u kavez. Trebao sam ostati dva tjedna u Hrvatskoj, ali mislim da ću skratiti boravak kako bih nastavio pripreme s Tomom Aspinallom. Uskoro se i on bori, tako da ćemo zajedno trenirati, a onda on ide u svoju borbu, a ja u svoju - rekao je Delija.

Delija je za sjajnu pobjedu zaradio i veliki bonus od 50.000 dolara, a sada je na omjeru od 26 pobjeda i šest poraza u MMA karijeri.