UFC premijerno stiže u Srbiju: Delija protiv Johnnyja Walkera

UFC, vodeća svjetska MMA organizacija, po prvi će put u povijesti održati priredbu u Srbiji. Povijesni događaj zakazan je za 1. kolovoza u beogradskoj Štark Areni, a u glavnoj borbi večeri snage će u velter kategoriji odmjeriti domaći borac Uroš Medić i Amerikanac Daniel Rodriguez.

Dubrovački teškaš Ante Delija (26-8) saznao je protivnika, a bit će to atraktivni i opasni Brazilac Johnny Walker (22-10). Nakon dva poraza u posljednja dva meča protiv Walda Cortes-Acoste i Sergheija Spivaca, hrvatskom borcu sad je pobjeda imperativ za budućnost u najjačoj organizaciji.

U kavez ulazi i Aleksandar Rakić (14-6), borac srpskog podrijetla koji nastupa pod austrijskom zastavom. Popularni "Raketa" debitirat će u teškoj kategoriji nakon što je veći dio karijere proveo u poluteškoj, a protivnik će mu biti iskusni poljski veteran Marcin Tybura (27-11). Rakić se nada da će promjenom kategorije prekinuti niz od četiri poraza.

Glavna borba večeri pripala je Urošu Mediću (13-3), 13. izazivaču velter kategorije. "Doktor" porijeklom iz Novog Sada u Beograd stiže s tri pobjede u nizu, a svaka mu je donijela i bonus za najbolju izvedbu. Pobjeda nad 15-plasiranim Rodriguezom (20-5) gurnula bi ga u top 10 boraca divizije. Program će upotpuniti i drugi borci iz regije. Domaćoj publici predstavit će se Duško Todorović (13-6) protiv Roberta Valentina, a debitantske nastupe imat će Vlasto Čepo (14-3) protiv Gilberta Urbine te teškaš Jovan Leka (13-2) protiv Maxa Gimenisa.