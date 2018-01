UFC prvak: Van Dammeu sam htio otkinuti glavu na treningu

Bivši UFC prvak Cody Garbrandt i holivudska zvijezda Jean-Claude Van Damme prolazili su tehnike udaraca na treningu. Van Damme potom udara Garbrandta nogom u zube. To je stara vijest, ali sad je procurio i video incidenta.

SPARING VAN DAMMEA I GARBRANDTA

'Nisam ni znao da je to Van Damme'

- Kaže on meni: 'Htio bih ti pokazati neke udarce'. Prošli smo tehnike tri ili četiri puta, a onda me udario nogom u zube. Pomislio sam: 'Što je sad ovo?!'. Bio sam bijesan, htio sam mu otkinuti glavu. Pa koliko puta se tako zafrkavamo na treningu, ali zaustavimo udarac u zadnji trenutak. Neću lagati, tip ima brze udarce, morao sam napustiti trening da ga ne razbijem. Baš sam bio vruć, a on nakon svega padne na koljena i cmolji da mu oprostim, da nije htio... Rekao sam mu samo: 'Jean...' i otišao. Nisam znao da je to Van Damme - rekao je Cody Garbrandt, bivši prvak u bantam kategoriji.

Kad se ohladio, prihvatio je ispriku Van Dammea.

- Tako je, kako je. Na kraju smo se izgrlili i pomirili. Ma bilo je to dobro iskustvo s Jeanom, ima jako dobre udarce nogama, ne mogu lagati - dodao je Garbrandt.

POGLEDAJTE DOSAD NEPRIKAZANI VIDEO