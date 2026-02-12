Ugledna kolumnistica napala je francuski par: 'Kakva je ovo poruka žrtvama zlostavljanja?!'

Umjetničko klizanje, sport koji se u prošlosti već morao nositi s optužbama za korupciju sudaca, doživjelo je žestok napad nakon pobjede francuskog para Laurence Fournier Beaudry i Guillaumea Cizerona. Kritike je s tribina uputila Christian Brennan, jedna od najprestižnijih novinarki olimpizma, u svojoj kolumni za USA Today. Odmah nakon što je pobjeda potvrđena, kolumnistica je najavila tekst jer je smatrala da umjetničko klizanje šalje "užasnu poruku žrtvama i preživjelima seksualnog zlostavljanja, kao i roditeljima i djeci koji žele prakticirati siguran sport".

Podrška osumnjičenom zlostavljaču

Ubrzo nakon toga, u američkim novinama osvanuo je članak koji osuđuje činjenicu da je zlato pripalo francuskom timu koji je nastao "samo zahvaljujući istrazi i kasnijoj suspenziji navodnog seksualnog zlostavljača, Nikolaja Sorensena, kojeg je taj par konstantno i javno podržavao".

Klizačica Fournier Beaudry, koja je u vezi sa Sorensenom, navodno se udružila s Cizeronom prije godinu dana nakon što je Sorensen suspendiran na najmanje šest godina zbog navodnog seksualnog napada na američku klizačicu 2012. godine.

"Njegova suspenzija ukinuta je 2025. godine", napisala je Brennan, "ali je pod revizijom, što znači da bi se mogla ponovno primijeniti. Bio je u dvorani u srijedu navečer, a kad ga je francuski tim ugledao u publici, radosno su ga pozdravili s postolja, a on je odgovorio zviždukom".

Foto: Claudia Greco

Kritike i na račun Cizerona

Članak je također oštro kritizirao i muškog člana para, Cizerona.

"Umjetničko klizanje također je upravo dodijelilo drugu uzastopnu zlatnu olimpijsku medalju 31-godišnjem Cizeronu, kojeg je njegova bivša partnerica u plesu na ledu, olimpijska pobjednica iz 2022. Gabriella Papadakis, opisala kao 'često kontrolirajućeg, zahtjevnog i kritičnog'".

Papadakis je izjavila da ne bi klizala s njim osim ako je trener prisutan na treninzima te da je njihova veza ušla u "nevjerojatno opasnu" dinamiku. Na kraju je novinarka izrazila žaljenje što zlato nije pripalo veteranima iz američkog para, Chocku i Batesu, koji su izgubili za samo bod i pol.

"Ako birate uzore, izaberite njih sto od sto puta. Imaju ekipno zlato, ali ne i ono o kojem su najviše sanjali. Bila je to vrlo tužna noć za njih, ali još tužnija za njihov sport", zaključila je.

