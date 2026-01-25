Uhićeni pripadnici Torcide zbog tučnjave s Delijama u Tuzli

Četrnaestorica navijača Hajduka prenoćit će u prostorijama policije u Tuzli nakon što su u subotu sudjelovali u tuči s pripadnicima navijačke skupine Delije koji podupiru beogradsku Crvenu zvezdu.

Kako je za HINA-u potvrdila glasnogovornica MUP-a Tuzlanske županije Adnana Sprečić, jedanaestorica pripadnika Torcide iz Hrvatske i trojica iz BiH dovode se u svezu s kaznenim djelima za vrijeme obračuna dviju navijačkih skupina.

"Njima je u skladu s uputama nadležnog županijskog tužitelja oduzeta sloboda. Trenutačno se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP-a Tuzlanske županije", rekla je Sprečić i pojasnila kako će nakon kriminalističke obrade te 24-satnog zadržavanja u policiji ove osobe biti predane u nadležnost tuzlanskog županijskog tužiteljstva koje će odlučiti o njihovu zadržavanju u pritvoru.

Mediji iz BiH navode da se radi o osmorici pripadnika Torcide iz Splita te po jednome iz Pule, Vinkovaca i Ploča, kao i trojici navijača iz BiH koji su podrijetlom iz Brčko Distrikta, Mostara i Čitluka.