Obavijesti

Sport

Komentari 2
OBRAČUN NAVIJAČKIH SKUPINA

Uhićeni pripadnici Torcide zbog tučnjave s Delijama u Tuzli

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićeni pripadnici Torcide zbog tučnjave s Delijama u Tuzli
Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mediji iz BiH navode da se radi o osmorici pripadnika Torcide iz Splita te po jednome iz Pule, Vinkovaca i Ploča, kao i trojici navijača iz BiH koji su podrijetlom iz Brčko Distrikta, Mostara i Čitluka

Admiral

Četrnaestorica navijača Hajduka prenoćit će u prostorijama policije u Tuzli nakon što su u subotu sudjelovali u tuči s pripadnicima navijačke skupine Delije koji podupiru beogradsku Crvenu zvezdu.

Kako je za HINA-u potvrdila glasnogovornica MUP-a Tuzlanske županije Adnana Sprečić, jedanaestorica pripadnika Torcide iz Hrvatske i trojica iz BiH dovode se u svezu s kaznenim djelima za vrijeme obračuna dviju navijačkih skupina.

"Njima je u skladu s uputama nadležnog županijskog tužitelja oduzeta sloboda. Trenutačno se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP-a Tuzlanske županije", rekla je Sprečić i pojasnila kako će nakon kriminalističke obrade te 24-satnog zadržavanja u policiji ove osobe biti predane u nadležnost tuzlanskog županijskog tužiteljstva koje će odlučiti o njihovu zadržavanju u pritvoru.

Mediji iz BiH navode da se radi o osmorici pripadnika Torcide iz Splita te po jednome iz Pule, Vinkovaca i Ploča, kao i trojici navijača iz BiH koji su podrijetlom iz Brčko Distrikta, Mostara i Čitluka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima
DOMINACIJA 'MODRIH'

Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima

OSIJEK - DINAMO 0-3: 'Modri' su treći put ove sezone slavili protiv 'bijelo-plavih', a strijelci su bili Stojković (30'), Zajc (43') i Beljo (89'). Bila je to uvjerljiva pobjeda zagrebačkog kluba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026