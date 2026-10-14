Uhićenim Nizozemcima u Splitu prijeti zatvor. Torcida prišla i tražila mirnije mjesto za sukob?

Čak 19 nizozemskih državljana privedeno je pred Prekršajni sud u Splitu nakon što su na splitskoj Rivi, dok su sjedili na terasi kafića, vidljivo držali opasne predmete. Policija im je oduzela tri noža, dvije drvene vješalice za odjeću te dva kamena, dugačka 25 i 10 centimetara.

Prema navodima iz optužnog prijedloga, Nizozemci su predmete počeli odgurivati kada su primijetili da im se približavaju policajci. Njihovo ponašanje izazvalo je strah i uznemirenost među gostima kafića i prolaznicima, koji su zbog toga zatražili intervenciju policije.

Policija je zatražila da se osumnjičenima odredi zadržavanje u zatvoru na Bilicama u maksimalnom trajanju, pozivajući se na opasnost od ponavljanja prekršaja. Riječ je o stranim državljanima za čiju raniju kažnjavanost policija nema uvid, no operativnim radom prikupljene su informacije koje ih povezuju s navijačima Ajaxa, čija momčad sutra igra protiv Hajduka.

U optužnom prijedlogu ističe se da navijači dvaju klubova nisu u prijateljskim odnosima te da su skloni sukobima. Policija sumnja da su upravo zbog toga Nizozemci kod sebe imali opasne predmete.

Kako navodi Dalmacija danas, navodno su svjedoci rekli kako su skupini Nizozemaca na Rivi prišla dvojica nepoznatih muškaraca te su s njima počela dogovarati mjesto na kojem bi se fizički obračunali. Navodno su pritom tražili lokaciju udaljenu od nadzornih kamera i velikog broja prolaznika. Policija sumnja da je riječ o pripadnicima Torcide koji su s navijačima Ajaxa pokušali dogovoriti obračun na drugome mjestu, izvan očiju brojnih turista i slučajnih prolaznika.

Policija je u zahtjevu za zadržavanjem upozorila na ozbiljnost situacije, ocijenivši da je riječ o izrazito opasnom ponašanju. Prema njihovim navodima, skupina se usred dana okupila u središtu Splita spremna na napad i ozljeđivanje, uz predmete kojima su se mogle nanijeti teške, pa i po život opasne ozljede.

Za svakog od 19 okrivljenika zatražena je kazna od 15 dana zatvora, kao i dvogodišnja zabrana posjećivanja splitske Rive i Poljuda, navodi Dalmatinski portal.