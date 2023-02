Ukrajinac je temelj veznog reda Istre: Hrvati me razumiju, prošli su isto. Jezik? Sličan je našem

Iskreno govoreći, nije mi teško koncentrirati se na nogomet jer je to jedino mjesto gdje se odmaram od problema. Kad sam na treningu ili na utakmici, sve misli nestanu iz moje glave. No svaki dan pratim vijesti iz domovine, a sve to u životu izvan nogometa puno je teže doživljavati. No to nije ništa u usporedbi s onim što naši dečki rade na fronti pa ne mogu reći da mi išta teško pada.