Ukrajinac planira ignorirati zabranu na Olimpijskim igrama: 'Nepošteno! Nosit ću kacigu'

Ukrajinski reprezentativac u skeletonu Vladislav Heraskevič (27) poručio je kako će nositi svoju "kacigu sjećanja" u čast poginulih u ratu s Rusijom, unatoč izričitoj zabrani Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO).Heraskevič je u ponedjeljak na treningu nosio kacigu sa fotografijama 24 ukrajinska sportaša ubijena u ruskoj invaziji na njegovu zemlju. MOO mu je potom zabranio nošenje kacige zbog pravila kojim se zabranjuju bilo kakve političke izjave na borilištima.

Ukrajinac smatra kako njegov slučaj nije tretiran na pravi način, poručivši kako će u četvrtak nositi svoju "kacigu sjećanja" unatoč zabrani MOO-a.

"Ovo nije pošteno. Smatram kako nisam prekršio Olimpijsku povelju jer svojom kacigom nikoga ne diskriminiram, a niti vodim političku propagandu. Vjerujem da zaslužuju biti sa mnom na dan natjecanja. Koristit ću je (kacigu) na dan utrke," najavio je 27-godišnjak.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

"Zbog njihove žrtve, ovdje se možemo natjecati kao tim," dodao je Heraskevič koji je bio nositelj ukrajinske zastave na svečanosti otvaranja ZOI te je obećao kako će iskoristiti Igre za podsjećanje svjetske javnosti na ratni sukob u Ukrajini.

"Neki od njih bili su moji prijatelji," istaknuo je Heraskevič koji je na kacigi imao portrete mlade dizačice utega Aline Perehudove, boksača Pavla Iščenka, hokejaša Oleksija Loginova, glumca Ivana Kononenka, skakača u vodu Mikite Kozubenka, strijelca Oleksija Habarova i plesačice Darje Kurdel.

MOO je ranije tijekom dana objavio kako "razumije želju sportaša", ali i kako Olimpijska povelja zabranjuje političke, rasne ili vjerske poruke na borilištima.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

"MOO u potpunosti razumije želju sportaša za odavanje sjećanja prijateljima koji su izgubili živote u sukobu. On je to učinio tijekom treninga i na društvenim mrežama je izrazio svoje osjećaje, ali mi i daje smatramo kako je ta kaciga kontroverzna. Postoje pravila koja razumiju svi nacionalni olimpijski odbori. Ljudi mogu zatražiti izuzeće, ali mora postojati dobar razlog za to kako bi se to izuzeće razmotrilo," rekao je glasnogovornik MOO-a Mark Adams dodavši kako će kao znak kompromisa dopustiti Heraskeviču nošenje crnog flora tijekom natjecanja.

"Igre moraju biti odvojene od svih vrsta uplitanja kako bi se svi sportaši mogli koncentrirati na svoje nastupe. Moramo taj specifični trenutak održati što čistijim za natjecanje," dodao je Adams.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Heraskevič je dobio podršku političkih čelnika svoje zemlje, uključujući predsjednika Volodimira Zelenskog djeljak i premijerke Julije Sviridenko.

"Više od 650 ukrajinskih sportaša nikada neće stati na olimpijsku pozornicu. Ubili su ih Rusi. Protiv ove stvarnosti, odluka o zabrani kacige našeg sportaša, koja obilježava neke od naših poginulih duboko je pogrešna. Sjećanje na mrtve nije politika. To je dostojanstvo. MOO bi trebao odati počast onima koji se više ne mogu natjecati, a ne ušutkati njihovo sjećanje," kazala je Sviridenko.