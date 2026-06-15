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VEDRIJI DANI NA POLJUDU?

Ukrajinac: 'Uskoro ćemo poslati u Hajduk najveću sponzorsku ponudu u povijesti kluba...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajinac: 'Uskoro ćemo poslati u Hajduk najveću sponzorsku ponudu u povijesti kluba...'
Foto: instagram

Kada sam prije nekoliko godina došao na sastanak u Barcelonu, klub je iza sebe imao pet loših sezona. Tada sam predsjedniku Joanu Laporti rekao: "Upravo ste potpisali ugovor s dobrom srećom", kazao je Volodimir Nosov

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Potvrđena je informacija o potencijalnom novom sponzoru Hajduka. Ukrajinski kripto milijarder Volodimir Nosov, osnivač i predsjednik mjenjačnice kriptovaluta WhiteBIT, najavio je slanje sponzorske ponude koja bi mogla značajno utjecati na financijsku situaciju u klubu.

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Posrednik u pregovorima je Ivica Pirić, bivši igrač Hajduka, počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj i Nosovljev poslovni partner u tvrtki White Tech. Prema dostupnim informacijama, dio ponude je i prijedlog da Pirić preuzme funkciju predsjednika kluba, što aranžman čini složenijim od klasičnog sponzorstva.

​- Želim potvrditi da ćemo za dva dana poslati Hajduku najveću sponzorsku ponudu u njegovoj povijesti. Naš cilj nije biti samo sponzor. Želimo biti partner koji će pomoći da Hajduk postane broj jedan. Kada sam prije nekoliko godina došao na sastanak u Barcelonu, klub je iza sebe imao pet loših sezona. Tada sam predsjedniku Joanu Laporti rekao: "Upravo ste potpisali ugovor s dobrom srećom". Svi danas vide gdje je Barcelona. Kada potpišemo ugovor s Hajdukom, to će također biti ugovor s dobrom srećom - poručio je Nosov za Sportske novosti.

Foto: instagram

Iako službene brojke nisu objavljene, neslužbeno se spominje iznos od 30 do 50 milijuna eura za period od četiri godine. Takva financijska sredstva omogućila bi klubu stabilno poslovanje i ulaganja u razvoj bez potrebe za prodajom igrača. Tvrtka Volodimira Nosova, WhiteBIT, sponzor je nogometnih klubova kao što su Barcelona i Juventus.

Međutim, ponuda navodno uključuje i uvjet koji se odnosi na model upravljanja klubom. Prema dostupnim informacijama, ulazak kapitala uvjetovan je Pirićevim preuzimanjem pozicije predsjednika uprave. Time se otvara pitanje prijenosa upravljačkih prava, što je tema od interesa za članove kluba koji biraju Nadzorni odbor.

*uz korištenje AI-ja

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