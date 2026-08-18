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SPEKTAKL NA MAKSIMIRU

Ulaznice Dinamo - Viking: Još je samo jedna tribina u prodaji. Boysi pripremaju nešto posebno

Piše Josip Tolić,
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Ulaznice Dinamo - Viking: Još je samo jedna tribina u prodaji. Boysi pripremaju nešto posebno
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Maksimir gori: za Dinamov lov na Ligu prvaka rasprodane su gotovo sve tribine, a BBB spremaju spektakularnu koreografiju za 40. rođendan

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Dinamo u lovu na novi plasman na Ligu prvaka nakon jedne godine pauze mora proći norveški Viking. Prva je utakmica ovaj utorak na Maksimiru, a zanimanje navijača je veliko. Dokaz tomu su i rasprodane tri od četiri tribine otvorene za ovu važnu utakmicu, ne računajući jug na kojem su Norvežani.

Još su u petak planule ulaznice za sjever dolje gdje su Bad Blue Boysi, koji će prigodnom koreografijom proslaviti 40 godina postojanja, od subote više nije bilo ulaznica za zapad dolje, a od nedjelje za zapad gore. U prodaji su tako još samo ulaznice za sjever gore, po cijeni od 17 eura, odnosno 12 eura za članove. Prodaja je isključivo internetskim putem.

Foto: GNK Dinamo

Bad Blue Boysi su putem službenih kanala poručili:

"Pred nama je velika noć na Maksimiru! Dinamo se bori za ulazak u Ligu prvaka, a za to je neophodno da Sjever bude u svom najboljem izdanju. Prvi uvjet koji trebamo ispuniti je - puna tribina najmanje pola sata prije utakmice! Bad Blue Boysi su pripremili koreografiju kojom će obilježiti svoj 40. rođendan i sve što svaki navijač treba napraviti da bi ona uspjela jest biti na tribini najkasnije do 20.30 i pridržavati se uputa s razglasa. Našim igračima treba najbolja moguća podrška i energija kojom ćemo ih nositi do što boljeg rezultata uoči uzvrata u Norveškoj. DINAMO NEKA SVUD ODJEKUJE!".

Nakon ljetnog pljuska i osvježenja u ponedjeljak, prognoza ni za utorak ne jamči suho vrijeme, u večernjim satima moguća je koja kap kiše, ali većeg proloma oblaka ne bi smjelo biti.

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