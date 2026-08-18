Maksimir gori: za Dinamov lov na Ligu prvaka rasprodane su gotovo sve tribine, a BBB spremaju spektakularnu koreografiju za 40. rođendan
Ulaznice Dinamo - Viking: Još je samo jedna tribina u prodaji. Boysi pripremaju nešto posebno
Dinamo u lovu na novi plasman na Ligu prvaka nakon jedne godine pauze mora proći norveški Viking. Prva je utakmica ovaj utorak na Maksimiru, a zanimanje navijača je veliko. Dokaz tomu su i rasprodane tri od četiri tribine otvorene za ovu važnu utakmicu, ne računajući jug na kojem su Norvežani.
Još su u petak planule ulaznice za sjever dolje gdje su Bad Blue Boysi, koji će prigodnom koreografijom proslaviti 40 godina postojanja, od subote više nije bilo ulaznica za zapad dolje, a od nedjelje za zapad gore. U prodaji su tako još samo ulaznice za sjever gore, po cijeni od 17 eura, odnosno 12 eura za članove. Prodaja je isključivo internetskim putem.
Bad Blue Boysi su putem službenih kanala poručili:
"Pred nama je velika noć na Maksimiru! Dinamo se bori za ulazak u Ligu prvaka, a za to je neophodno da Sjever bude u svom najboljem izdanju. Prvi uvjet koji trebamo ispuniti je - puna tribina najmanje pola sata prije utakmice! Bad Blue Boysi su pripremili koreografiju kojom će obilježiti svoj 40. rođendan i sve što svaki navijač treba napraviti da bi ona uspjela jest biti na tribini najkasnije do 20.30 i pridržavati se uputa s razglasa. Našim igračima treba najbolja moguća podrška i energija kojom ćemo ih nositi do što boljeg rezultata uoči uzvrata u Norveškoj. DINAMO NEKA SVUD ODJEKUJE!".
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