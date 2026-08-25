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NOVO POJAČANJE

Ultra stiže u Zagreb! Snimljen je u avionu, uskoro na Maksimiru

Piše Jakov Drobnjak,
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Ultra stiže u Zagreb! Snimljen je u avionu, uskoro na Maksimiru
Zagreb: Trening GNK Dinamo uoči prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Dinamo bi uskoro trebao predstaviti novo pojačanje. U Zagreb je krenuo urugvajski veznjak Lautaro Ultra (19), a pitanje je hoće li odmah doći u prvu momčad

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Dinamo bi uskoro trebao predstaviti mladog talenta iz Južne Amerike. Lautaro Ultra, 19-godišnji urugvajski veznjak, krenuo je prema Zagrebu, gdje bi uskoro trebao staviti potpis na četverogodišnji ugovor s aktualnim hrvatskim prvakom. Da je transfer blizu realizacije potvrđuje i fotografija iz aviona koja se pojavila na društvenim mrežama. Prema Zagrebu s njim putuje i Marcelo Filomeno, predsjednik i vlasnik Oriental de La Paza, drugoligaša iz kojeg Ultra dolazi.

Dinamo će za njegov dolazak odmah izdvojiti 200 tisuća eura, dok kroz različite bonuse urugvajskom klubu može pripasti još 500 tisuća eura. U dogovor je ugrađen i postotak od budućeg transfera, pa će Oriental de La Paz dobiti 10 posto eventualne sljedeće prodaje mladog veznjaka. Ako se aktiviraju svi bonusi, ukupna vrijednost posla mogla bi dosegnuti 700 tisuća eura, javlja Davorin Olivari iz Sportskih novosti.

Ultra je rođen 21. svibnja 2007. godine, a njegova primarna pozicija je zadnji vezni. Ipak, može odgovoriti i na drugim mjestima u veznom redu, što mu daje dodatnu vrijednost. U seniorski nogomet zakoračio je vrlo rano, sa samo 17 godina, upravo u dresu Oriental de La Paza.

Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo ni u urugvajskim reprezentativnim strukturama. Nastupao je za U-18 reprezentaciju, a ovog ljeta našao se i na širem popisu U-20 selekcije koju vodi legendarni Diego Forlán.

U Maksimir stiže prvenstveno kao potencijalno rješenje za poziciju "šestice", odnosno defenzivnog veznjaka. Ipak, još nije poznato gdje će započeti svoju hrvatsku avanturu. U Dinamu još trebaju donijeti odluku hoće li se Ultra odmah priključiti prvoj momčadi koju vodi Mario Kovačević ili će se najprije privikavati na hrvatski nogomet kroz nastupe za Dinamo B, pod vodstvom Jerka Leke.

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