Ultra stiže u Zagreb! Snimljen je u avionu, uskoro na Maksimiru

Dinamo bi uskoro trebao predstaviti mladog talenta iz Južne Amerike. Lautaro Ultra, 19-godišnji urugvajski veznjak, krenuo je prema Zagrebu, gdje bi uskoro trebao staviti potpis na četverogodišnji ugovor s aktualnim hrvatskim prvakom. Da je transfer blizu realizacije potvrđuje i fotografija iz aviona koja se pojavila na društvenim mrežama. Prema Zagrebu s njim putuje i Marcelo Filomeno, predsjednik i vlasnik Oriental de La Paza, drugoligaša iz kojeg Ultra dolazi.

🚨El mediocampista uruguayo Lautaro Ultra (19 años) ya viaja a Croacia para firmar por 4 años con el Dínamo Zagreb.

📸Junto a Marcelo Filomeno, presidente y dueño de Oriental, club del que fue transferido. pic.twitter.com/pMWzPmxSsJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 24, 2026

Dinamo će za njegov dolazak odmah izdvojiti 200 tisuća eura, dok kroz različite bonuse urugvajskom klubu može pripasti još 500 tisuća eura. U dogovor je ugrađen i postotak od budućeg transfera, pa će Oriental de La Paz dobiti 10 posto eventualne sljedeće prodaje mladog veznjaka. Ako se aktiviraju svi bonusi, ukupna vrijednost posla mogla bi dosegnuti 700 tisuća eura, javlja Davorin Olivari iz Sportskih novosti.

Ultra je rođen 21. svibnja 2007. godine, a njegova primarna pozicija je zadnji vezni. Ipak, može odgovoriti i na drugim mjestima u veznom redu, što mu daje dodatnu vrijednost. U seniorski nogomet zakoračio je vrlo rano, sa samo 17 godina, upravo u dresu Oriental de La Paza.

🚨 Lautaro Ultra, volante central de Oriental de La Paz, será nuevo futbolista del Dinamo Zagreb 🇭🇷.



👉🏻 Los clubes ya intercambian la documentación para cerrar la transferencia.



✈️ El futbolista viajará el fin de semana para sumarse a su nuevo equipo. pic.twitter.com/dL1WJgaIaV — Leandro Hernández (@leahernandez99) August 17, 2026

Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo ni u urugvajskim reprezentativnim strukturama. Nastupao je za U-18 reprezentaciju, a ovog ljeta našao se i na širem popisu U-20 selekcije koju vodi legendarni Diego Forlán.

U Maksimir stiže prvenstveno kao potencijalno rješenje za poziciju "šestice", odnosno defenzivnog veznjaka. Ipak, još nije poznato gdje će započeti svoju hrvatsku avanturu. U Dinamu još trebaju donijeti odluku hoće li se Ultra odmah priključiti prvoj momčadi koju vodi Mario Kovačević ili će se najprije privikavati na hrvatski nogomet kroz nastupe za Dinamo B, pod vodstvom Jerka Leke.