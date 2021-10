Baklje, pjesma podrške i transparent:

"Samo ozdravi nam ti, Mladene".

Vinkovački Ultrasi posjetili su Nuštar i apsolutnu legendu Cibalije Mladena Bartolovića (44) u želji da se što prije oporavi od zdravstvenih problema.

"Bartole, pobjeđivao si ti i puno veće frajere, ne sumnjamo da ćeš predriblati i ovoga", poručili su Cibalijini navijači uz molbu svima za intimu i mir obitelji Bartolović.

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine za vinkovački je klub debitirao još 1998. godine, zaigrao je i za Dinamo i Hajduk, ali vratio se kući i dao svom klubu zadnjih pet godina karijere pa kasnije postao i trener.

Uz Segestu i Zagreb u HNL-u samo je dvaput odlazio u inozemstvo, u Njemačku u Saarbrücken i u Iranu u Foolad.

- U Njemačkoj me vodio Klaus Toppmöller, a u Iranu Luka Bonačić. Izdvojio bih trojicu trenera od kojih sam najviše naučio i koji su, na neki način, na mene ostavili najveću trag. To su Mile Petković, Klaus Toppmöller i Zoran Vulić. Volim trenere koji su čvrsto na zemlji - govorio nam je Bartolović koji je već trag ostavio na Poljudu nego na Maksimiru.

- Nemojte me pitati za koga danas navijam kad se igra derbi. Neka to ostane tajna. U Dinamu me vodio Nikola Jurčević, a u Hajduku sam tih sezona promijenio nekoliko trenera. Najveći trag je opet kažem ostavio Zoran Vulić. Uvijek ću pamtiti pobjedu nad Dinamom u Maksimiru 2008. godine. Šteta je što nisam zabio gol nakon što sam sjajno okrenuo Mikića. To je dribling po kojemu me pamte, a imao sam ja još puno sjajnih poteza, ali eto taj je najviše svima ostao u sjećanju. Osvojio sam Kup s Dinamom 2004., to mi je bio i jedini trofej u karijeri.

Sada se bori za neki drugi, još veći... Životni.