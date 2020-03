Umjesto lopte wc papir: HNL ekipa rastura globalni izazov

Nogomet se ne igra nigdje. Dok vlasnici i direktori klubova računaju manjak zarade, 'community manageri' na društvenim mrežama igraju križić-kružić i(li) 'poveži četiri', a igrači se: odazivaju globalnom izazovu - #StayAtHomeChallenge.

Lokomotiva je objavila 'ljuti boj' u demonstraciji nogometnih vještina između njihovog Petra Gluhakovića i Interovog golmana Osmana Hadžikića (24) koji, naravno, ostaju kod kuće i traže način kako ispuniti slobodno vrijeme.

U pitanju je austrijski obračun tehniciranja rolama wc papira sa HNL pečatom jer obojica su Austrijanci­: Gluhaković je u Lokomotivu došao iz bečke Austrije, a Hadžikić (rođen u Klosterneuburgu) u Zaprešiću je na posudbi iz švicarskog FC Züricha. Štopaju vratom, sklekove rade sa zamjenskom loptom na potiljku, a sve u čarapama u dnevnom boravku...

Bruno Fernandes takes on the #StayAtHomeChallenge in his United shorts 🧻 pic.twitter.com/eecFFP1qSS