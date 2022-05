Umjetni spektakl: Verstappen i Red Bull prebrzi su za Ferrari

Red Bullov Max Verstappen nastavio je s nizom ove sezone: ili ne završi utrku ili pobijedi. Čim je prestigao Ferrarijevog Charlesa Leclerca na stazi, to je bilo to. Red Bull jednostavno ima preveliku prednost na pravcima da bi im Ferrariji ozbiljnije zaprijetili na stazi.

Iako je sigurnosni automobil u završnici utrke uistinu oživio utrku koja je do tog trenutka bila u najboljem slučaju osrednja, vidjelo se da Leclercov Ferrari jednostavno nema tu brzinu na pravcu kako bi izazvao Maxa za pobjedu.

Mercedesov dvojac je uzeo maksimum bodova koji su mogli uzeti: George Russell je još jednom sjajnom vožnjom došao s 12. na petu poziciju, a Lewis Hamilton je završio utrku šesti iako ga faktori van njegove kontrole nisu štedjeli.

Prvo ga je Alpineov Fernando Alonso udario u prvom zavoju, zatim ga je tim ostavio na mediumu par krugova previše, a kao šlag na tortu opet nije uspio kapitalizirati na sigurnosnom automobilu, dok njegov momčadski kolega jest, što ga je na kraju utrke i koštalo te pete pozicije.

Fernandu Alonsu kontakt s Hamiltonom nije bio jedini sudar na ovoj utrci: bez ikakvog razloga ili stvarne šanse za pretjecanje, Alonso je udario AlphaTaurijevog Pierrea Gaslyja čime mu je kompletno uništio utrku, a Alonso je kažnjen s pet sekundi dodanog vremena na kraju utrke.

No to nije najgore u cijeloj toj situaciji. Problem leži u tome što četredesetogodišnji, dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso, u situaciji gdje on nema apsolutno nikakvo pravo na centimetar prostora u tom zavoju, a Gasly vozi po trkaćoj liniji, izjavljuje kako mu je Pierre zatvorio vrata u zadnjoj sekundi.

Vozač takvog kalibra, s takvim iskustvom, bi trebao znati bolje. Koliko je Alonso prošle sezone odrađivao odličan posao za svoju momčad, toliko ove godine stvara probleme.

Alonso iskustvom i imenom pridonosi puno toj momčadi, ali Alpine na rukama ima trenutno najperspektivnijeg mladog vozača koji trenutno nije u Formuli 1 – Oscara Piastrija, i moraju se zapitati je li vrijeme da starom liscu zahvale na njegovim uslugama.

S druge strane, njegov bivši suparnik i uz Alonsa te Hamiltona najiskusniji vozač na gridu, Sebastian Vettel je odvozio sjajnu utrku. Počeo ju je iz boksa, dakle bio je zadnji i uz sjajnu vožnju i trunku sreće trebao je dovesti krntiju od Astona do sjajne devete pozicije, dok ga njegov učenik Mick Schumacher nije udario u samoj završnici.

Ovo je trebao biti tračak nade u inače zaboravljivom početku sezone za četverostrukog svjetskog prvaka i iz utrke ga izbaci vozač do kojeg je Sebu vjerojatno najviše stalo na tom cijelom gridu: teško je ne osjećati se loše oko takvog ishoda.

Unatoč sjaju i glamuru Miamija, hrpi zvijezda koje su posjetile stazu – od bivše prve dame Michelle Obame do Davida Beckhama i Michaela Jordana, i općenitom spektaklu koji su organizatori priredili van staze, ono što je bilo bitno, a to je da se taj spektakl prenese onda i na stazu se jednostavno - nije dogodio.

I to je upravo ono što su vozači najavljivali već od petka navečer i prvih slobodnih treninga. Većinom smo gledali DRS vlakove i "umjetna" DRS pretjecanja bez pravih prilika da nečije vozačke sposobnosti uistinu dođu do izražaja.

I upravo zato umjetni spektakl Miamija nikad neće zamijeniti prave trkačke staze poput Spa-Francorchampsa, Imole i mnogih drugih staza na kojima nažalost više ne gledamo oktanski cirkus poput Mugella, Sepanga, Istanbula i Hockenheima.

