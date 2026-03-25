Umjetnik koji radi za zvijezde Reala iznenadio Baturinu: Poklonio mu ručno oslikani dres

Martin Baturina, koji ove sezone briljira u dresu talijanskog prvoligaša Coma, dobio je posebno priznanje koje potvrđuje njegov zvjezdani status. Poznati umjetnik RJCustoms, koji je stekao slavu oslikavajući dresove za svjetske zvijezde poput Judea Bellinghama i Danija Carvajala, osobno je otputovao u Como kako bi Baturini uručio unikatni, ručno oslikani dres. Cijeli proces, od prve skice do emotivne predaje, podijelio je u videu na svom Instagram profilu.

Zvijezda u usponu dobila tretman superzvijezde

Ovaj poklon stigao je u trenutku kada je Baturina jedna od glavnih tema na nogometnom tržištu. Nakon što je Como nedavno odbio ponudu Leedsa tešku 30 milijuna eura, za mladog veznjaka ozbiljno se zainteresirao i Inter, koji ga navodno procjenjuje na čak 50 milijuna eura. Činjenica da je sada dobio personalizirani rad od umjetnika koji surađuje s igračima Real Madrida i Barcelone samo potvrđuje da ga nogometni svijet vidi kao buduću veliku zvijezdu.

Umjetnik koji stoji iza profila poznat je po nevjerojatno detaljnim portretima sportaša koje slika izravno na dresove. Njegov rad prepoznali su i najveći klubovi, pa je tako uoči finala Lige prvaka 2024. godine gostovao na Real Madrid TV-u kako bi predstavio dres s likom Bellinghama. Sada se na popisu njegovih klijenata našao i bivši dinamovac.

Od ideje do predaje na stadionu Coma

Inspiracija za Baturinin dres došla je iz virtualnog svijeta. Naime, umjetnik je kao motiv iskoristio njegovu specijalnu karticu iz popularne videoigre "EA FC 26", na kojoj Baturina ima impresivnu ocjenu 88. Na prednjoj strani dresa Como Gaming Cluba naslikao je Baturinin portret uz njegove statistike iz igre, stvarajući tako savršen spoj stvarnog i digitalnog uspjeha.

U videu je prikazan cijeli proces stvaranja, koji za ovakav detaljan rad može potrajati i do 50 sati. Nakon što je završio slikanje akrilnim bojama i posebnim markerima, umjetnik se zaputio u Italiju. Susret je organiziran na stadionu Giuseppe Sinigaglia, domu nogometnog kluba Como. Baturina je bio vidno iznenađen i sretan zbog poklona, srdačno se zahvalivši umjetniku.

Cijela priča savršeno se uklapa u bajkovitu sezonu Coma, koji pod vodstvom trenera Cesca Fàbregasa juri prema povijesnom plasmanu u Ligu prvaka. Obožavatelji, posebno oni iz Hrvatske, bili su oduševljeni ovim potezom, a u komentarima su se mogle vidjeti poruke podrške poput "Dinamova legenda" i "Baturina će biti naš novi vrhunski igrač".